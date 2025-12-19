Realme 16 Pro सीरीज भारत अगले महीने होगी लॉन्च, मिलेगा खास डिजाइन

Language
    Realme 16 Pro सीरीज अगले महीने भारत में लॉन्च होगी। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme 16 Pro सीरीज, जिसमें Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G शामिल हैं अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। ये जानकारी शुक्रवार को कंपनी की तरफ से दी गई। ये टेक फर्म द्वारा Realme 16 Pro सीरीज के लिए जापानी डिजाइनर नाओटो फुकसावा के साथ एक नए कोलैबोरेशन की घोषणा के तुरंत बाद आया है। दोनों अपकमिंग हैंडसेट देश में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, इसकी पुष्टि हो गई है। कंपनी का दावा है कि फोन में Snapdragon चिपसेट होगा, जो क्वालकॉम के Snapdragon 7 Gen 4 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा।

    Realme 16 Pro सीरीज 6 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होगी

    चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज 6 जनवरी, 2026 को भारत में दोपहर 12 बजे लोकल टाइम पर लॉन्च करेगी। इसके अलावा, टेक फर्म ने पुष्टि की है कि Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G में LumaColor इमेज-पावर्ड 200-मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मास्टर प्राइमरी रियर कैमरे होंगे। लॉन्च के तुरंत बाद, दोनों हैंडसेट देश में Flipkart और Realme इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

    हाल ही में, चीन बेस्ड टेक फर्म ने बताया कि उसने अपकमिंग Realme 16 Pro लाइनअप को डिजाइन करने के लिए फुकसावा के साथ कोलैबोरेट किया है। दोनों हैंडसेट, Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G, में एक नया 'अर्बन वाइल्ड' डिजाइन होगा, इसकी पुष्टि हो गई है। इसके अलावा, ये सीरीज देश में मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे कलर में उपलब्ध होगी। कंपनी ने ये भी कंफर्म किया है कि Pro+ और Pro मॉडल कैमेलिया पिंक और ऑर्किड पर्पल इंडिया-एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे।

    Realme ने पहले भी अपने आने वाले फोन के लुक को टीज किया था। Realme 16 Pro लाइनअप में पीछे की तरफ एक ट्रिपल कैमरा यूनिट होगी, जिसके साथ एक LED फ्लैश होगा, और ये एक रीडिजाइन किए गए स्क्वायर शेप वाले डेको के अंदर होगा। इसके अलावा, Realme ब्रांडिंग बैक पैनल के राइट साइड होगी। राइट साइड, हैंडसेट के फ्रेम में एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे।

    जैसा कि पहले बताया गया है, Realme 16 Pro+ 5G में एक अनस्पेसिफाइड स्नैपड्रैगन चिपसेट होगा, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये क्वालकॉम के Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से बेहतर परफॉर्मेंस देगा। कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि हैंडसेट का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 10x तक ज़ूम कैपेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। ये दोनों फोन AI Edit Genie 2.0 को भी सपोर्ट करेंगे, जिसमें AI StyleMe और AI LightMe जैसे इमेज एडिटिंग टूल्स शामिल हैं।

