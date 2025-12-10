Realme 16 Pro सीरीज जल्द होगी लॉन्च: 200MP कैमरा समेत मिलेंगे ये खास फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि अभी कंपनी ने सही लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। इस नई सीरीज के तहत कंपनी दो डिवाइस Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ वेरिएंट को पेश करेगी। Realme 16 Pro सीरीज के डिवाइस पहले ही कई सर्टिफ़िकेशन साइट्स पर पहले ही स्पॉट किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि नया Realme 16 Pro डिवाइस के Realme 15 Pro 5G का सक्सेसर होने वाला है। चलिए दोनों डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Realme 16 Pro सीरीज लॉन्च डिटेल्स टीजर पोस्ट से पता चलता है कि हैंडसेट स्लिम प्रोफाइल में लॉन्च होने वाला है जिसमें गोल्डन-टोन वाला बीच का फ्रेम और थोड़ा उभरा हुआ रियर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलने वाला है। मॉडल नंबर RMX5121 वाला रियलमी डिवाइस रियलमी 16 प्रो बताया जा रहा है, जिसके सर्टिफिकेशन इमेज में फ्लैट-फ्रंट डिजाइन और रियर पैनल के ऊपरी-बाएं कोने में गोल किनारों वाला एक चौकोर कैमरा आइलैंड देखा गया है।

इस डिवाइस में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.78-इंच की 1.5K OLED स्क्रीन देखने को मिल सकती है, जो 2.5GHz प्रोसेसर और Android 16-बेस्ड रियलमी UI 7 पर चल सकता है, इतना ही नहीं डिवाइस में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।

इतना ही नहीं रियलमी 16 प्रो हैंडसेट में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल सकती है। डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और IR ब्लास्टर भी मिल सकता है। लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि फोन की मोटाई लगभग 7.75mm हो सकती है और वजन लगभग 192g होगा। डिवाइस में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मिल सकती है।