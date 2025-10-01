Language
    Realme का 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन लॉन्च; IP69 रेटिंग भी

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    Realme ने भारतीय बाजार में Realme 15x 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसमें 7000mAh की दमदार बैटरी है। यह तीन रंगों और अलग-अलग स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले और मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा है। Realme 15x 5G की शुरुआती कीमत 16999 रुपये है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने आज भारतीय बाजार में अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme 15x 5G लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस में 7,000mAh की दमदार बैटरी मिल रही है। यह फिलहाल कंपनी की वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। कंपनी ने इस फोन को तीन अलग-अलग कलर और अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शंस में पेश किया है। इस डिवाइस की मोटाई 8.28mm है और यह मीडियाटेक चिपसेट और एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और अन्य प्रमुख फीचर्स...

    Realme 15x 5G की कीमत और उपलब्धता

    कीमत की बात करें तो Realme 15x 5G की भारत में शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है जिसमें आपको 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिल जाता है। जबकि 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 17,999 रुपये और 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वैरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है।

    कंपनी फोन पर खास बैंक ऑफर भी दे रही है जहां UPI या क्रेडिट और डेबिट कार्ड से फोन खरीदने पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही डिवाइस पर छह महीने की नो कॉस्ट EMI और 3,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। Realme 15x 5G फिलहाल भारत में कंपनी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर एक्वा ब्लू, मरीन ब्लू और मैरून रेड कलर में उपलब्ध है।

    Realme 15x 5G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इस रियलमी डिवाइस में 6.8 इंच का सनलाइट डिस्प्ले है, जो एक HD+ डिस्प्ले है। डिवाइस में 144hz तक का रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह डिवाइस Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलता है। फोन में आई प्रोटेक्शन मोड, स्लीप मोड, स्क्रीन रिफ्रेश रेट स्विचिंग और स्क्रीन कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट जैसे कुछ बेहतरीन फीचर्स भी हैं।

    फोन को पावर देने के लिए इसमें 6nm पर बेस्ड ऑक्टा-कोर मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर मिल जाता है। डिवाइस में ARM माली-G57 MC2 GPU भी दिया गया है। इतना ही नहीं इस फोन में 400 परसेंट अल्ट्रा वॉल्यूम ऑडियो, AI कॉल नॉइज रिडक्शन 2.0 और AI आउटडोर मोड भी मिलता है। फोन में IP69 रेटिंग भी है।

    Realme 15x 5G के कैमरा स्पेक्स

    कैमरे फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का Sony IMX852 AI कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए भी फोन में 50-मेगापिक्सल का OmniVision OV50D40 कैमरा है। इसके अलावा डिवाइस में 60W SuperVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7,000mAh की बैटरी है।

