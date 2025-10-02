अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगा Realme के इस फोन का Game of Thrones एडिशन, जानें क्या होगा खास

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने जा रहा है। ये लिमिटेड एडिशन वेरिएंट HBO सीरीज Game of Thrones से इंस्पायर्ड होगा और इसमें खास डिजाइन नैनो-इंग्रेव्ड मोटिफ्स और कस्टम UI थीम्स दिए जाएंगे। गिफ्ट बॉक्स में Westeros का मिनीचर रेप्लिका और Iron Throne स्टैंड भी मिलेगा। फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स स्टैंडर्ड वेरिएंट जैसे ही रहेंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition भारत और दूसरे मार्केट्स में अगले हफ्ते लॉन्च होगा। ये जानकारी कंपनी ने बुधवार को दी। ये हैंडसेट Realme 15 Pro 5G का लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट होगा। इसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर सामने आई इमेजेस से स्टाइलिश डिजाइन और नैनो-इंग्रेव्ड मोटिफ्स का अंदाजा लगता है। Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition में HBO के Game of Thrones से इंस्पायर्ड कस्टम UI थीम्स होंगी, जो आठ सीजन तक चला था।

Realme 15 Pro 5G इंडिया लॉन्च डेट कंपनी ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट के जरिए अनाउंस किया कि Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition 8 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे IST पर लॉन्च होगा। ये लिमिटेड एडिशन गिफ्ट बॉक्स में आएगा, जिसे रियलमी ने Dragon Egg Wooden Box से इंस्पायर्ड बताया है, जो HBO सीरीज के फिक्शनल कैरेक्टर डेनेरिस टार्गेरियन से जुड़ा है।

बॉक्स में वेस्टरॉस का मिनीचर रेप्लिका, Iron Throne-इंस्पायर्ड फोन स्टैंड और हाउसेज के इंसिग्निया वाले कलेक्टेबल कार्ड्स शामिल होंगे। कॉस्मेटिक बदलावों के हिस्से के रूप में, आने वाले अपकिंग हैंडसेट में कस्टमाइज्ड आइस और Fire UI थीम्स होंगी, जो शो Game of Thrones के हाउस स्टार्क और हाउस टार्गेरियन से इंस्पायर्ड हैं। फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के मामले में Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition में स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले कोई बदलाव नहीं होगा। Realme 15 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Realme 15 Pro 5G में 6.8-इंच 1.5K (2,800×1,280 पिक्सल) AMOLED स्क्रीन है, जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट, 2,500Hz तक इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, 6,500 निट्स तक लोकल पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है।