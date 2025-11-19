Realme का ये फोन जल्द हो सकता है लॉन्च, अमेजन पर हुआ लिस्ट; 20 हजार से कम हो सकती है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon पर एक पहले से अनजान Realme स्मार्टफोन की लिस्टिंग देखी गई है। कहा जा रहा है कि यह हैंडसेट Realme 15 Lite 5G के नाम से लॉन्च हो सकता है। इसे लिस्ट भी इसी नाम से किया गया है। लिस्टिंग में इसके मेजर स्पेसिफिकेशन्स और भारतीय कीमत का भी खुलासा किया गया है। लिस्ट में फोन को 6.78-इंच 120Hz OLED स्क्रीन और डुअल 50-मेगापिक्सल रियर कैमरों के साथ लिस्ट किया गया है। लिस्ट में Realme 15 Lite 5G को Dimensity 7300 Energy 5G चिपसेट के साथ लिस्ट किया गया है।

Realme 15 Lite 5G की भारत में संभावित कीमत Amazon पर Realme 15 Lite 5G की लिस्टिंग दिखी है, जिसमें 8GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये दिखाई गई है। ये ग्लिट्ज गोल्ड कलर ऑप्शन में है। हालांकि, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस पर डिस्काउंट चला रहा है और फिलहाल ये 17,999 रुपये में रिटेल हो रहा है। इस समय Amazon पर सिर्फ एक ही वेरिएंट उपलब्ध है और दूसरे RAM और स्टोरेज ऑप्शन को मेंशन नहीं किया गया है।

Realme 15 Lite 5G के संभावित स्पेसिफिकेशन्स लिस्टिंग के मुताबिक, Realme 15 Lite 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट और 453 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ 6.78-इंच HD+ (1,280 x 2,800 पिक्सल) OLED स्क्रीन है। पैनल में फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिखाई देता है। हैंडसेट का साइज 162.0 x 76.0 x 8.0mm है और इसका वजन 187g बताया गया है।