रियलमी ला रहा पहला AI कैमरा फोन, Realme 13 Pro series की धमाकेदार होगी भारत में एंट्री

रियलमी ने ऑफिशियल पोस्ट के साथ कंफर्म किया है कि Realme 13 Pro series लाई जा रही है। पोस्ट में जानकारी दी गई है कि इस सीरीज के फोन फोटोग्राफी के लिए खास होंगे।

The #realme13ProSeries is coming soon and is ready to redefine photography. Get set to capture brilliance! #FirstProfessionalAICameraPhone

📷 All eyes on the AI revolution! 📷

कंपनी का कहना है कि अपकमिंग फोन कंपनी का पहला प्रोफेशनल एआई कैमरा वाला फोन होगा।

कंपनी ने एक दूसरे ऑफिशियल पोस्ट के साथ अपकमिंग फोन को लेकर थोड़ी और जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि Realme 13 Pro series को कंपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए एआई फीचर्स के साथ ला रही है।

The #realme13ProSeries boasts groundbreaking features that will push the boundaries of creativity and innovation with the power of AI.

Are you ready to embrace the extraordinary?#FirstProfessionalAICameraPhone

— realme (@realmeIndia) July 1, 2024