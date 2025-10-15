Language
    Ray-Ban Meta ग्लासेस से कर पाएंगे UPI पेमेंट, नए एआई फीचर्स के साथ मिलेगी दीपिका पादुकोण की आवाज

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    मेटा ने Ray-Ban Meta ग्लासेस के लिए नए एआई-पावर्ड फीचर्स जारी किए हैं, जिसमें यूपीआई पेमेंट का विकल्प शामिल है। अब यूजर्स इन ग्लासेस से क्यूआर कोड स्कैन करके 1000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही, हिंदी सपोर्ट को बेहतर किया गया है और सेलेब्रिटी एआई वॉइस फीचर भी जोड़ा गया है, जिसमें दीपिका पादुकोण की आवाज शामिल है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मेटा के स्मार्ट चश्मे से अब यूपीआई पेमेंट भी किया जा सकता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta ने अपने Ray-Ban Meta ग्लासेस के लिए नये एआई-पावर्ड फीचर्स का एलान किया है। इन फीचर्स में सेलेब्रिटी एआई वॉइस, हैंड्स फ्री वॉइस इंटरेक्शन और हिंदी के सपोर्ट को पहले से बेहतर किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन भी जोड़ा है। यहां हम आपको इन नए फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Ray-Ban Meta ग्लासेस: नए एआई फीचर्स और अपग्रेड

    Meta ने अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए नए AI फीचर पेश किए हैं। इनमें सेलेब्रिटी एआई वॉइस फीचर पेश किया है। मेटा ग्लास में यूजर्स को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आवाज सुनने को मिलेगी। मेटा एआई से सवाल पूछने पर इसी आवाज में उनको रिप्लाई मिलेगा। दीपिका के अलावा दूसरे वॉइस का ऑप्शन भी मिलेगा।

    Meta ने हिंदी के सपोर्ट को और बेहतर किया है। हिंदी में मेटा एआई शुरू करने के लिए आपको आपको Meta AI ऐप के सेटिंग में जाकर डिवाइस सेटिंग में क्लिक करना होगा। यहां Meta AI ऑप्शन के लेंग्वेज और वॉइस में जाकर हिंदी सलेक्ट करना होगा।

    UPI पेमेंट का मिलेगा ऑप्शन

    Ray-Ban Meta ग्लासेस से अब यूजर्स UPI QR-कोड से पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि, अभी पेमेंट की लिमिट 1000 रुपये है। यूजर्स को ग्लासेस से QR कोड स्कैन करना होगा और पेमेंट के लिए मेटा एआई पर प्रॉम्प्ट लिखना होगा। यह पेमेंट वॉट्सऐप के यूपीआई से लिंक बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा।

    इसके साथ ही फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए Ray-Ban Meta ग्लासेस और Meta AI प्रॉम्प्ट से फोटोज एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यूजर्स अपनी तस्वीरों को दिवाली स्टायल वाइब्रेंट कलर्स, लाइट, दीये और दूसरे कस्टमाइजेशन के साथ रिइमेजिन कर सकते हैं। इन फोटोज को मेटा एआई ऐप में देखा जा सकता है।

    स्मार्ट ग्लास के लिए मेटा-एआई फीचर्स को कंपनी धीरे-धीरे रोलआउट करेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इन्हें रिलीज करने के लिए कोई टाइमलाइन शेयर नहीं की है। इन फीचर्स को यूज करने के लिए यूजर्स को Meta AI ऐप और AI ग्लासेस दोनों का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करना होगा।

