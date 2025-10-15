इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कंटेंट नहीं देख सकेंगे किशोर, निगरानी करेगी मेटा

न्यूयॉर्क टाइम्स, सैन फ्रांसिस्को। इंस्टाग्राम पर किशोर आपत्तिजनक कंटेंट नहीं देख सकेंगे। माता पिता 18 वर्ष से कम आयु के यूजर्स की मेटा पर निगरानी करेगी। तकनीक की मदद से माता पिता अपने बच्चे की गतिविधि को नियंत्रित कर सकेंगे। नई व्यवस्था फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा में लागू होगी। साल के अंत तक इसे हर देश में लागू कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में लागू होंगी नई सेटिंग्स मेटा ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसपर किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने और अपने प्लेटफार्मों से होने वाले मनोवैज्ञानिक नुकसान के बारे में किशोरों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं।

मेटा पर राज्य और संघीय अदालत में मुकदमे चल रहे हैं मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर सांसदों ने पूछताछ की थी। मेटा पर राज्य और संघीय अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम ने कहा कि इसके लिए फिल्म उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली पीजी-13 मूवी रेटिंग प्रणाली से प्रेरित फिल्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा।

किशोरों के अकाउंट को स्वचालित रूप से पीजी -13 सेटिंग्स में डाल दिया जाएगा, जिसे माता-पिता ''सीमित कंटेंट सेटिंग'' एडजस्ट कर सकेंगे। इससे किशोर आपत्तिजनक या हानिकारक कंटेंट नहीं देख सकेंगे। मेटा फेसबुक पर किशोरों के लिए और भी सुरक्षा उपाय पेश करेगी।

जनरेटिव एआइ टूल्स पर भी लागू होंगे मोशन पिक्चर एसोसिएशन की रेटिंग्स पर आधारित यह नई प्रणाली आपत्तिजनक भाषा, जोखिम भरे स्टंट, मादक पदार्थों के संदर्भ या अन्य आपत्तिजनक पोस्ट को प्रतिबंधित करेगी। ये नियम उसके जनरेटिव एआइ टूल्स पर भी लागू होंगे। ये बदलाव एआइ चैटबाट्स के लिए लागू होंगे।

इंस्टाग्राम पर कंपनी के पास ''एआइ कैरेक्टर्स'' हैं, जो काल्पनिक व्यक्तित्व वाले चैटबाट्स हैं, जिन्हें यूजर्स वैसे ही मैसेज कर सकते हैं जैसे वे दूसरे ह्यूमन अकाउंट्स को करते हैं। मेटा ने कहा कि ये चैटबाट्स अनुचित जवाब नहीं देंगे।

इस तरह दी जाती है पीजी-13 रेटिंग किसी फिल्म को पीजी-13 रेटिंग तब दी जाती है, जब माता-पिता का एक पैनल इस बात पर वोट करता है कि वह फिल्म बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं। अपनी नई नीति के लिए, इंस्टाग्राम ने भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई।