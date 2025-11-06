Language
    Meta के पहले स्मार्ट ग्लासेस 21 नवंबर से Amazon-Flipkart पर मिलेंगे, 12-मेगापिक्सल कैमरा और ओपन-ईयर स्पीकर्स से हैं लैस

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    Meta के पहले स्मार्ट ग्लासेस Ray-Ban Meta Glasses (Gen 1) अब भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च होने जा रहे हैं। मई में पेश किए गए इन ग्लासेस में 12MP कैमरा, ओपन-ईयर स्पीकर्स और Meta AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यूजर्स अब Amazon, Flipkart और Reliance Digital पर ‘Notify Me’ अलर्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं। 

    Ray-Ban Meta Glasses (Gen 1) को भारत में मई में लॉन्च किया गया था। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Meta के पहले स्मार्ट ग्लासेस Ray-Ban Meta Glasses (Gen 1) मई में भारत में लॉन्च किए गए थे। अब कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये ग्लासेस इस महीने के अंत तक भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। कस्टमर्स आज (6 नवंबर) से ऑनलाइन रिटेलर्स पर ‘Notify Me’ अलर्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं ताकि अवेलिबिलिटी डिटेल्स मिलती रहे। EssilorLuxottica के साथ मिलकर बनाए गए ये स्मार्ट ग्लासेस 12-मेगापिक्सल कैमरा, ओपन-ईयर स्पीकर्स और बिल्ट-इन माइक्रोफोन्स के साथ आते हैं। इसमें Meta का वॉइस-बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट Meta AI भी इंटीग्रेट किया गया है।

    Ray-Ban Meta Glasses (Gen 1) की कीमत और उपलब्धता

    Meta ने कहा है कि Ray-Ban Meta Glasses भारत में 21 नवंबर से Amazon, Flipkart और Reliance Digital वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। आज से ही इच्छुक खरीदार इन प्लेटफॉर्म्स पर ‘Notify Me’ अलर्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं ताकि वो सबसे पहले इसे खरीद सकें।

    कंपनी का कहना है कि इस रोलआउट का मकसद भारत में इन ग्लासेस को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है। ये डिवाइस मई में भारत में 29,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। अभी तक ये सिर्फ Ray-Ban इंडिया वेबसाइट और कुछ चुनिंदा ऑप्टिकल और सनग्लास रिटेल स्टोर्स पर ही उपलब्ध था।

    Ray-Ban Meta Glasses (Gen 1) के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

    Ray-Ban Meta (Gen 1) में 12-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है जिससे वीडियो और फोटो दोनों कैप्चर किए जा सकते हैं, जिससे यूजर को हैंड्स-फ्री डिजिटल एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें ओपन-ईयर स्पीकर्स और पांच माइक्रोफोन्स हैं जो कॉल्स और AI इंटरैक्शन के दौरान वॉयस कैप्चर करते हैं। स्मार्ट ग्लासेस में Meta AI इंटीग्रेशन है, जिससे यूजर्स 'Hey Meta' जैसे वॉयस कमांड्स देकर स्मार्ट फीचर्स और जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइव-स्ट्रीमिंग सपोर्ट भी ऑफर करता है।

    EssilorLuxottica के साथ मिलकर डेवलप किए गए ये ग्लासेस Wayfarer, Headliner और दूसरे डिजाइन वेरिएंट्स में मिलते हैं। डिवाइस Snapdragon AR1 Gen 1 प्लेटफॉर्म पर चलता है और एक बार चार्ज करने पर चार घंटे तक की बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है। ये Meta View ऐप के साथ कम्पैटिबल है और Bluetooth 5.2 व Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है।

