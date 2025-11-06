Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Apple जल्द लॉन्च करेगा सबसे सस्ता MacBook लैपटॉप, iPhone वाला मिलेगा प्रोसेसर

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    Apple इन दिनों किफायती मैकबुक लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इससे कंपनी क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप को टक्कर देना है। यह मैकबुक उन लोगों के लिए होगा जिन्हें वेब ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंट एडिटिंग जैसे सामान्य कार्यों के लिए लैपटॉप की आवश्यकता है। इसमें आईफोन प्रोसेसर और 13.6 इंच का डिस्प्ले हो सकता है। टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही यह बाजार में आ सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल इन दिनों अफोर्डेबल MacBook लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी पिछले काफी समय से कम बजट वाले मैकबुक पर काम कर रही है। अब खबर आ रही है कि एपल का यह सस्ता मैकबुक लैपटॉप अगले साल तक मार्केट में पेश किया जा सकता है। इस सस्ते मैकबुक के जरिए कंपनी क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप को टारगेट कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल 2026 के फर्स्ट हाफ में बजट मैकबुल लॉन्च कर सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एपल का बजट मैकबुक लैपटॉप

    एपल अपने बजट मैकबुक के जरिए उन लोगों को टारगेट करेगा, जिन्हें पावरफुल लैपटॉप की जरूरत नहीं है। यह मैकबुक सामान्य तौर पर वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट और थोड़ा-बहुत फोटो एडिटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एपल अपने अफोर्डेबल लैपटॉप के जरिए गूगल क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप यूजर्स को अपनी ओर टारगेट करने की प्लानिंग कर रही है।

    आईपैड की कीमत के आसपास पेश करेगी। इसमें कंपनी लो-पावर वाले पार्ट्स का यूज कर सकती है, जिससे इसे अफोर्डेबल कीमत में लॉन्च किया जा सके। रिपोर्ट्स की मानें तो इस लैपटॉप में कंपनी आईफोन वाला प्रोसेसर और 13.6 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर सकती है।

    सस्ते लैपटॉप टेस्टिंग के दौरान हुआ स्पॉट

    इस प्रोडक्ट के जरिए कंपनी नए ग्राहकों को जोड़ने की प्लानिंग कर रही है। एपल का यह लैपटॉप टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया है। इस डिवाइस का कोड नेम J700 है। इस मैकबुक की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है यानी कंपनी जल्द ही मास प्रोडक्शन भी शुरू कर सकती है। फिलहाल एपल ने इसे लेकर कुछ भी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है। एपल का अभी सबसे सस्ता लैपटॉप M4 MacBook Air है, जिसकी 99,900 रुपये में आता है। हालांकि ऑफर के साथ इसे 80 हजार रुपये तक खरीदा जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- iOS 26.1 Update: आईफोन में लिक्विड ग्लास इफेक्ट को कैसे करें डिसेबल, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका