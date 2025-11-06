Apple जल्द लॉन्च करेगा सबसे सस्ता MacBook लैपटॉप, iPhone वाला मिलेगा प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल इन दिनों अफोर्डेबल MacBook लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी पिछले काफी समय से कम बजट वाले मैकबुक पर काम कर रही है। अब खबर आ रही है कि एपल का यह सस्ता मैकबुक लैपटॉप अगले साल तक मार्केट में पेश किया जा सकता है। इस सस्ते मैकबुक के जरिए कंपनी क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप को टारगेट कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल 2026 के फर्स्ट हाफ में बजट मैकबुल लॉन्च कर सकता है।

एपल का बजट मैकबुक लैपटॉप एपल अपने बजट मैकबुक के जरिए उन लोगों को टारगेट करेगा, जिन्हें पावरफुल लैपटॉप की जरूरत नहीं है। यह मैकबुक सामान्य तौर पर वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट और थोड़ा-बहुत फोटो एडिटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एपल अपने अफोर्डेबल लैपटॉप के जरिए गूगल क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप यूजर्स को अपनी ओर टारगेट करने की प्लानिंग कर रही है।

आईपैड की कीमत के आसपास पेश करेगी। इसमें कंपनी लो-पावर वाले पार्ट्स का यूज कर सकती है, जिससे इसे अफोर्डेबल कीमत में लॉन्च किया जा सके। रिपोर्ट्स की मानें तो इस लैपटॉप में कंपनी आईफोन वाला प्रोसेसर और 13.6 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर सकती है।