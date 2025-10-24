बजट स्मार्टफोन के लिए लॉन्च हुआ Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट, 200MP कैमरा, 144Hz डिस्प्ले और Wi-Fi 6E का मिलेगा सपोर्ट
क्वालकॉम ने बजट स्मार्टफोन के लिए स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 चिपसेट लॉन्च किया है। यह चिपसेट बेहतर सीपीयू और जीपीयू प्रदर्शन प्रदान करता है। यह 144Hz डिस्प्ले, 200MP कैमरा और Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है। इसमें ऑक्टा-कोर सीपीयू, एड्रेनो जीपीयू, और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं। क्वालकॉम का दावा है कि यह लो-एंड स्मार्टफोन में बेहतर गेमिंग और कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी Qualcomm ने बजट रेंज डिवाइसेस के लिए लेटेस्ट मोबाइल चिपसेट Snapdragon 6s Gen 4 को लॉन्च किया। यह चिपसेट कंपनी के पिछले चिपसेट Snapdragon 6s Gen 3 पर आधारित है। Qualcomm का दावा है कि यह CPU के मामले 36 प्रतिशत और GPU में 59 प्रतिशत तक बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है।
Snapdragon 6s Gen 4 की खूबियां
Qualcomm का यह चिपसेट लो-एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपसेट 144Hz Full HD+ डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा सेंसर और Wi-Fi 6E जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है।
Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट का मॉडल नंबर SM6435-AA दिया गया है, 4nm नोड और 64-बिट आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। इसमें ऑक्टा-कोर Qualcomm Kryo CPU शामिल है, जिसके 4 परफॉरमेंस कोर की क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक और 4 एफिशिएंसी कोर 1.8GHz तक है। Qualcomm का कहना है कि यह पिछली जनरेशन की तुलना में 36 प्रतिशत सुधार लाता है।
ग्राफिक्स के लिए इस चिपसेट में Qualcomm Adreno GPU दिया गया है, जो OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 और OpenCL 2.0 FP API सपोर्ट करता है। यह चिपसेट HDR गेमिंग और 10-बिट कलर डेप्थ को सपोर्ट करता है। यह चिपसेट हार्डवेयर-एक्सेलेरेटेड H.265 और VP9 डिकोडिंग की सुविधा ऑफर करता है। Qualcomm के मुताबिक, GPU प्रदर्शन पिछले जनरेशन की तुलना में 59 प्रतिशत बेहतर है।
Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट LPDDR5 रैम को 3200MHz तक सपोर्ट करता है। इसके साथ ही स्टोरेज के लिए इसमें UFS 3.1 का सपोर्ट दिया गया है। यह Full HD+ डिस्प्ले पर 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। कैमरा सपोर्ट की बात करें तो यह 200 मेगापिक्सल तक सिंगल और डुअल सेंसर के लिए 16 मेगापिक्सल तक का ऑप्शन सपोर्ट करता है।
कनेक्टिविटी की बात करें तो Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट 5G mmWave, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.4 सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसमें Quick Charge 4+ के जरिए USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस चिपसेट में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए Qualcomm 3D Sonic Sensor और 3D Sonic Sensor Max फिंगरप्रिंट रिकग्निशन दिया गया है। इसके साथ ही नेविगेशन के लिए इसमें QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC और GPS जैसे सैटेलाइट सिस्टम्स का सपोर्ट दिया गया है।
Qualcomm का दावा है कि उसका लेटेस्ट Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट लो-एंड स्मार्टफोन्स में बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस, हाई-रेजोल्यूशन कैमरा सपोर्ट और फास्ट कनेक्टिविटी ऑफर करेगा।
यह भी पढ़ें- Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ भारत में सबसे पहले लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन, नवंबर में होगी एंट्री
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।