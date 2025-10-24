बजट स्मार्टफोन के लिए लॉन्च हुआ Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट, 200MP कैमरा, 144Hz डिस्प्ले और Wi-Fi 6E का मिलेगा सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी Qualcomm ने बजट रेंज डिवाइसेस के लिए लेटेस्ट मोबाइल चिपसेट Snapdragon 6s Gen 4 को लॉन्च किया। यह चिपसेट कंपनी के पिछले चिपसेट Snapdragon 6s Gen 3 पर आधारित है। Qualcomm का दावा है कि यह CPU के मामले 36 प्रतिशत और GPU में 59 प्रतिशत तक बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

Snapdragon 6s Gen 4 की खूबियां Qualcomm का यह चिपसेट लो-एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपसेट 144Hz Full HD+ डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा सेंसर और Wi-Fi 6E जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है।

Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट का मॉडल नंबर SM6435-AA दिया गया है, 4nm नोड और 64-बिट आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। इसमें ऑक्टा-कोर Qualcomm Kryo CPU शामिल है, जिसके 4 परफॉरमेंस कोर की क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक और 4 एफिशिएंसी कोर 1.8GHz तक है। Qualcomm का कहना है कि यह पिछली जनरेशन की तुलना में 36 प्रतिशत सुधार लाता है।

ग्राफिक्स के लिए इस चिपसेट में Qualcomm Adreno GPU दिया गया है, जो OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 और OpenCL 2.0 FP API सपोर्ट करता है। यह चिपसेट HDR गेमिंग और 10-बिट कलर डेप्थ को सपोर्ट करता है। यह चिपसेट हार्डवेयर-एक्सेलेरेटेड H.265 और VP9 डिकोडिंग की सुविधा ऑफर करता है। Qualcomm के मुताबिक, GPU प्रदर्शन पिछले जनरेशन की तुलना में 59 प्रतिशत बेहतर है।

Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट LPDDR5 रैम को 3200MHz तक सपोर्ट करता है। इसके साथ ही स्टोरेज के लिए इसमें UFS 3.1 का सपोर्ट दिया गया है। यह Full HD+ डिस्प्ले पर 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। कैमरा सपोर्ट की बात करें तो यह 200 मेगापिक्सल तक सिंगल और डुअल सेंसर के लिए 16 मेगापिक्सल तक का ऑप्शन सपोर्ट करता है।