Qualcomm और CP Plus के बीच पार्टनरशिप, लॉन्च करेंगे AI-इनेबल वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। होम सिक्योरिटी ब्रांड CP Plus और Qualcomm Technologies ने में इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक सेफ्टी और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए गए AI-इनेबल्ड, इनसाइट-ड्रिवन वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन की नई रेंज पेश करने के लिए पार्टनरशिप की है। यह कोलैबोरेशन CP PLus के बड़े कैमरा इकोसिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को Qualcomm के Dragonwing प्रोसेसर और Qualcomm Insight Platform के साथ जोड़ता है।

यह प्लेटफॉर्म CP PLUS के वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम (VMS) में एज बॉक्स का यूज करके, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, एंटरप्राइज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और घरों में सेफ्टी और मॉनिटरिंग के लिए रियल-टाइम, ऑन-डिवाइस AI एनालिटिक्स का सपोर्ट ऑफर करेगा। इस पार्टनरशिप के बारे में CP Plus के मैनेजिंग डायरेक्टर, आदित्य खेमका का कहना है कि भारत के लीडिंग वीडियो सिक्योरिटी ब्रांड के तौर पर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आएं जो भरोसेमंद हों और बदलते वक्त की जरूरत के लिए एकदम तैयार हो। क्वालकॉम के साथ हम ऑन-डिवाइस एआई टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। दोनों कंपनियां मिलकर नेक्स्ट जेन वीडियो इंटेलिजेंस बना रहे हैं, जो भारत में डिजाइन की गई है और पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है।

कितना एडवांस होगा ये सिस्टम? क्वालकॉम इनसाइट प्लेटफॉर्म से ऑपरेटेड CP PLUS कैमरे एडवांस एआई नेटवर्क से जुड़ेंगे। ये पूरी तरह क्लाउड या लोक नेटवरक और एयर गैप्ड आर्किटेक्चर के जरिए इंटेलिजेंस सपोर्ट करेंगे। इससे लेटेंसी और सर्वर पर निर्भरता कम होगी। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स को रियल टाइम अलर्ट और नोटिफिकेशन मिलेंगे।