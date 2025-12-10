Language
    इस समय शुरू हो सकता है Honor के यूनिक Robot Phone का मास प्रोडक्शन, MWC 2026 में होगा शोकेस

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    हाल ही में Honor Robot Phone को एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन के तौर पर टीज किया गया था। अब एक नई लीक से पता चलता है। बहुत जल्द ये फोन मास प्रोडक्शन के लिए ...और पढ़ें

    Hero Image

    Honor Robot Phone का मास प्रोडक्शन जल्द शुरू हो सकता है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले Honor Robot Phone को एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन के तौर पर टीज किया गया था, लेकिन चीन से एक नई लीक से पता चलता है कि ये मास प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहा है। Honor Robot Phone में एक रोबोटिक आर्म है जिसमें एक गिंबल-माउंटेड कैमरा है और ये किसी सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए ऑटोमैटिकली घूम सकता है। जब गिंबल मॉड्यूल इस्तेमाल में नहीं होता है तो ये कैमरा आइलैंड में आसानी से फोल्ड हो जाता है। Honor ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि वह MWC (मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस) 2026 में रोबोट फोन को ग्लोबली शोकेस करने का प्लान बना रहा है। इसे शुरू में तीन कलर ऑप्शन में दिखाया गया था।

    MWC 2026 शोकेस के बाद Honor Robot Phone कमर्शियली उपलब्ध हो सकता है

    हाल ही में एक वीबो पोस्ट में, टिप्स्टर Smart Pikachu ने दावा किया कि Honor Robot Phone अगले साल की पहली छमाही में मास प्रोडक्शन में आ जाएगा। हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कंपनी इस फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन को कहां इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रही है। लेकिन, लेटेस्ट लीक से पता चलता है कि कॉन्सेप्ट डिवाइस अपने कमर्शियल डेब्यू के एक कदम और करीब है।

    चीनी टेक ब्रांड ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि Robot Phone को मार्च में बार्सिलोना में MWC 2026 में शोकेस किया जाएगा। इसका कमर्शियल लॉन्च MWC में डेब्यू के तुरंत बाद होने की उम्मीद है। इस इनोवेटिव डिवाइस को हाल ही में चीन में Honor User Carnival के दौरान भी दिखाया गया था। इसे सबसे पहले Honor Magic 8 सीरीज के लॉन्च के दौरान टीज किया गया था।

    Honor Robot Phone में एक मैकेनिकल आर्म पर लगा रोबोटिक गिंबल कैमरा लगा है। ये कैमरा गिंबल कैमरों की तरह ही एडवांस्ड स्टेबलाइजेशन और ट्रैकिंग के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते समय सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए ऑटोमैटिकली घूम सकता है। ब्रांड द्वारा शेयर किए गए अनाउंसमेंट वीडियो में ये कैमरा रियल टाइम में लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए और एडवांस्ड AI-ड्रिवन मोशन ट्रैकिंग करते हुए दिखाया गया है। दावा किया गया है कि ये मल्टी-मॉडल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड रोबोटिक्स और नेक्स्ट-जेनरेशन इमेजिंग को कंबाइन करता है।

    Honor Robot Phone में राउंडेड कॉर्नर्स वाला एक फ्लैट फ्रेम और सेल्फी शूटर को रखने के लिए एक होल-पंच डिजाइन है। इसके कैमरा आइलैंड के नीचे एक ग्लास सेक्शन है। इस्तेमाल में न होने पर रोबोटिक आर्म फोन के रियर कैमरा मॉड्यूल में वापस चला जाता है। इसे लेदर और ग्लास बैक ऑप्शन के साथ ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर ऑप्शन में दिखाया गया था।

