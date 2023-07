इंतजार खत्म! शुरू हो गई Samsung Galaxy Z Flip 5 की प्री बुकिंग, मिलेगी 5000 रुपये से अधिक की बंपर छूट

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सैमसंग अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लेटेस्ट पीढ़ी के फोल्डेबल फोन का अनावरण करने की तैयारी में है। कंपनी मौजूदा गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 और गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 के बाद गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 और गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 ला सकती है।

सैमसंग भारत में अपने आगामी गैलेक्सी डिवाइस के लिए प्री-रिजर्व ऑर्डर स्वीकार कर रहा है, जिसमें 1,999 रुपये का रिफंडेबल अपफ्रंट पेमेंट शामिल है। बता दें कि प्री-ऑर्डर सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और प्री-रिजर्व करने वालों कस्टमर्स को 5,000 रुपये का लाभ भी मिलेगा।

सैमसंग इंडिया द्वारा साझा किए गए एक ट्वीट के अनुसार, कंपनी कल सुबह 10 बजे सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की कीमत की घोषणा करेगी। ट्वीट में लिखा है कि क्या आप #JoinTheFlipSide के लिए तैयार हैं? अगले गैलेक्सी की कीमत के खुलासे के लिए 27 जुलाई, 2023 को सुबह 10:00 बजे ट्यून इन करें।

Are you ready to #JoinTheFlipSide? Tune in on July 27, 2023 at 10:00 am for the price reveal of the next Galaxy. Pre-reserve* at https://t.co/i3tE40eaMI. *T&C apply. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/LyhqqPRRCq