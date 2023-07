Samsung Galaxy Unpacked 2023 में लॉन्च होंगे Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5, इवेंट ऐसे देखें लाइव

Samsung Galaxy Unpacked 2023 सैमसंग 26 जुलाई को लॉन्च इवेंट Galaxy Unpacked 2023 आयोजित कर रहा है। इस दौरान कंपनी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन की 5वीं पीढ़ी Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 को लॉन्च करेगी। सैमसंग का यह लॉन्च इवेंट दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया जा रहा है जो भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे शुरू होगा।

How to watch live Samsung Galaxy Unpacked 2023 Galaxy Z Fold 5 and Galaxy Z Flip 5 are coming.

