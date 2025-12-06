टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Polar ने भारत में Polar Loop फिटनेस ट्रैकर पेश किया है, जो एक स्क्रीन-फ्री वियरेबल है जो चौबीसों घंटे एक्टिविटी, हार्ट रेट, नींद और रिकवरी को मॉनिटर करता है। कंपनी का कहना है कि सभी फंक्शन पहले दिन से ही अनलॉक हो जाते हैं और डिवाइस के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। कई स्ट्रैप ऑप्शन में उपलब्ध, ये बैंड उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक सिंपल, बिना डिस्ट्रैक्शन-फ्री एक्सपीरियंस पसंद करते हैं और डिस्प्ले पर निर्भर हुए बिना लगातार हेल्थ अपडेट चाहते हैं।

भारत में Polar Loop की कीमत और उपलब्धता भारत में Polar Loop की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। ये ग्रीज सैंड, नाइट ब्लैक और ब्राउन कॉपर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कस्टमर इस वियरेबल को Amazon और पोलर इंडिया वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कंपनी एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी बेच रही है जिनकी कीमत 1,999 रुपये है।

Polar Loop के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स पोलर लूप बैंड एक सॉफ्ट टेक्सटाइल स्ट्रैप और एक स्लिम बकल का इस्तेमाल करता है जो कंफर्टेबल, डिस्ट्रैक्शन-फ्री डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कॉम्पैक्ट बनावट इसे ट्रेडिशनल रिस्टवॉच के साथ पहनने की सुविधा देती है और डिटैचेबल स्ट्रैप डिजाइन यूजर्स को कोर डिवाइस को रिप्लेस किए बिना स्टाइल बदलने की सुविधा देता है। ये ब्लूटूथ LE को सपोर्ट करता है और एक प्रोप्राइटरी USB-C केबल से चार्ज होता है।

Polar Loop पूरे दिन स्टेप्स, मूवमेंट और एक्टिव टाइम भी रिकॉर्ड करता है। इसमें 64MHz प्रोसेसर है, जिसमें 1.3MB मेमोरी और 16MB स्टोरेज का सपोर्ट है। मिली जानकारी के मुताबिक ये इंटरनल स्टोरेज ट्रैकिंग में गैप से बचने के लिए चार हफ्ते तक का डेटा रखता है। यूजर्स पोलर फ्लो ऐप के जरिए वर्कआउट को मैनुअल रूप से लॉग कर सकते हैं, जबकि ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन अपने आप ट्रेनिंग सेशन को पहचानता है और सेव करता है। ऐप रूट ट्रैकिंग, वॉयस प्रॉम्प्ट और एडजस्टेबल ट्रेनिंग गोल भी देता है।

Polar Loop में शामिल स्लीप मॉनिटरिंग फीचर ड्यूरेशन के साथ-साथ क्वालिटी को भी मेजर करता है और रात के आराम को पूरी तैयारी से लिंक करता है। ये वियरेबल हार्ट रेट, एक्टिविटी, नींद और ट्रेनिंग डेटा को लगातार इकट्ठा करने के लिए पोलर के प्रिसिजन प्राइम सेंसर सिस्टम पर डिपेंड करता है। फिर इनसाइट्स को पोलर फ्लो ऐप से सिंक किया जाता है, जो एक ही जगह पर शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म ट्रेंड दिखाता है।