Poco X8 Pro भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकती है 8,000mAh की बैटरी
Poco X8 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इसका इंडियन वेरिएंट BIS वेबसाइट पर देखा गया है। इसमें MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट, धूल और पा ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco X8 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। Xiaomi सब-ब्रांड ने अभी तक इसकी डिटेल्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन उससे पहले, Poco X8 Pro के कथित इंडियन वेरिएंट को ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) वेबसाइट पर देखा गया था। चर्चा है कि ये MediaTek के Dimensity 8500 चिपसेट और डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP68-रेटेड बिल्ड के साथ आएगा। हैंडसेट में 6.5-इंच का डिस्प्ले और 100W फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। Poco X8 Pro के Redmi Turbo 5 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है।
एक नया Poco स्मार्टफोन 8 दिसंबर को BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर 2511FPC34I और रजिस्ट्रेशन नंबर R-91005720 के साथ लिस्ट किया गया था। माना जा रहा है कि ये मॉडल नंबर Poco X8 Pro से जुड़ा है। लिस्टिंग को टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे (@Sudhanshu1414) ने देखा। फिलहाल इससे इसके किसी भी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये इशारा करता है कि भारत में इसका लॉन्च जल्द ही होने वाला है।
Poco X8 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
Poco X8 Pro के चीन-एक्सक्लूसिव Redmi Turbo 5 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि हैंडसेट MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर पर चलेगा। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन वाली 6.67-इंच AMOLED LTPS स्क्रीन हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसमें मेटल फ्रेम, IP68-रेटेड बिल्ड और 100W चार्जिंग सपोर्ट वाली 8,000mAh की बैटरी शामिल होगी।
Poco इस फोन में डुअल रियर कैमरा यूनिट दे सकता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। कहा जा रहा है कि इसमें अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर शामिल होगा। Redmi Turbo 5 को अगले साल की शुरुआत में चीन में ऑफिशियल किए जाने की उम्मीद है। Poco X8 सीरीज जल्द ही ग्लोबली लॉन्च हो सकती है।
Poco X8 Pro की कीमत भारत में 30,000 रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है। बता दें, Poco X7 Pro 5G को इस साल जनवरी में भारतीय बाजार में 8GB + 256GB ऑप्शन के लिए 27,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसमें 6.73-इंच 1.5K फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। ये MediaTek Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर पर चलता है और इसमें डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड शूटर और 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा शामिल है। इसमें 90W हाइपरचार्ज सपोर्ट के साथ 6,550mAh की बैटरी है।
