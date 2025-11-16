Language
    12,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ जल्द लॉन्च हो सकता है ये टैबलेट, 12.1-इंच की हो सकती है स्क्रीन

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    Poco जल्द ही अपना नया Poco Pad M1 लॉन्च कर सकता है, जो पिछले साल वाले Poco Pad का सक्सेसर होगा। एक टिप्स्टर के इसकी प्राइस, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी समेत लगभग सभी बड़े स्पेसिफिकेशन्स लीक हो चुके हैं। टैबलेट में Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट, 12.1-इंच 120Hz LCD स्क्रीन, Android 15 बेस्ड HyperOS 2 और 12,000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है।

    Poco जल्द ही अपना नया Pad M1 टैबलेट लॉन्च कर सकता है। Photo- Poco Pad 5G

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco Pad M1 के बारे में चर्चा है कि ये पिछले साल के Poco Pad के सक्सेसर के तौर पर डेवलपमेंट में है। अब एक टिप्स्टर ने Xiaomi सब-ब्रांड के इस कथित टैबलेट की कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलेगा, जिसके साथ LPDDR4X RAM होगी। Poco Pad M1 में 12.1-इंच 120Hz LCD स्क्रीन होने की उम्मीद है। ये Android 15 और 12,000mAh बैटरी के साथ शिप हो सकता है।

    Poco Pad M1 के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक

    टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के मुताबिक, Poco Pad M1 का 8GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट EUR 349 (लगभग 36,000 रुपये) में मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसमें 12.1-इंच (1,600 x 2,560 पिक्सल) LCD स्क्रीन होगी जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। फोटोग्राफी के लिए, इस कथित टैबलेट में 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलने की उम्मीद है।

    बताया जा रहा है कि इसमें Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट होगा, जिसके साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज होगी। मिली जानकारी के मुताबिक Xiaomi सब-ब्रांड माइक्रोSD स्लॉट भी देने वाला है जिससे स्टोरेज बढ़ाया जा सकेगा। Poco Pad M1 HyperOS 2 पर चलेगा जो Android 15 पर बेस्ड होगा और इसमें क्वाड स्पीकर्स होंगे।

    कनेक्टिविटी फीचर्स में टैबलेट में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और USB 2.0 शामिल हो सकते हैं। इसका डायमेंशन 279.8 x 181.65 x 7.5mm होने की उम्मीद है और वजन 610g बताया गया है। Xiaomi Pad M1 को IP54 रेटिंग मिल सकती है जिससे सीमित धूल और पानी से सुरक्षा मिलेगी।

    टिप्स्टर के मुताबिक, टैबलेट में 12,000mAh बैटरी हो ससकती है। ये 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। Poco Pad M1 को पहले TDRA (टेलीकम्युनिकेशन्स एंड डिजिटल गवर्नमेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) वेबसाइट पर देखा गया था, जो इसके जल्द लॉन्च का संकेत देता है। ये लिस्टिंग सिर्फ Wi-Fi मॉडल के लिए थी।

    चर्चा है कि Xiaomi सब-ब्रांड Poco Pad M1 को Redmi Pad 2 Pro के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में पेश करने वाला है, जिसे सितंबर में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए EUR 299.90 (लगभग 31,000 रुपये) में लॉन्च किया गया था।

