    7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 11,999 में, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    पोको M7 प्लस 5G स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर ₹4000 की छूट के साथ ₹11,999 में उपलब्ध है। इसमें 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 7000mAh की विशाल बैटरी, ...और पढ़ें

    7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 11,999 में, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से बड़ी बैटरी और बड़ी स्क्रीन वाले शानदार 5G फोन की तलाश में हैं, लेकिन आपका बजट सिर्फ 12,000 रुपये के आसपास है? तो आप पोको का M7 प्लस 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जो अभी फ्लिपकार्ट पर 4,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। जी हां, इस फोन में 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले और 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। फोन काफी कॉम्पैक्ट भी है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, डिवाइस में हाईएस्ट रिफ्रेश रेट भी है, जो आपको फोन पर स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। आइए इस शानदार स्मार्टफोन डील के बारे में डिटेल में जानते हैं...

    POCO M7 Plus 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    वैसे तो Poco M7 Plus 5G स्मार्टफोन की मार्केट प्राइस ₹15,999 है, लेकिन अभी Flipkart इस फोन पर 25% तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसके बाद फोन की कीमत घटकर ₹11,999 हो गई है, यानी फोन पर ₹4000 तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से 5% तक का कैशबैक भी दे रही है।

    आप चाहें तो अपना पुराना फोन एक्सचेंज करके भी कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं। कंपनी आपके पुराने फोन के बदले ₹10 हजार तक की एक्सचेंज वैल्यू दे रही है। हालांकि, यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन और उसके मॉडल पर डिपेंड करेगी।

    POCO M7 Plus 5G के खास फीचर्स

    इस शानदार पोको डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो फोन में आपको 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस में हाईएस्ट 144Hz तक का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। फोन में सबसे खास बात इसकी बड़ी 7000mAh की बैटरी है। इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलता है। स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए फोन में 16GB तक रैम मिलेगी।

