6,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन आज होगा लॉन्च, मोटाई सिर्फ 7.99mm और 50MP कैमरा भी
चीनी स्मार्टफोन कंपनी पोको आज भारत में पोको C85 5G लॉन्च करने जा रही है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 6000 mAh की बैटरी है। फोन में 6.9 इ ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी की स्मार्टफोन कंपनी पोको आज यानी 9 दिसंबर को भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस डिवाइस को Poco C85 5G के नाम से पेश करने वाली है। लॉन्च से पहले कंपनी ने स्मार्टफोन के कई स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट देखने को मिलने वाला है।
साथ ही इस डिवाइस में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। POCO ने यह भी बताया है कि स्मार्टफोन में डुअल-टोन फिनिश देखने को मिलेगी। डिवाइस मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में लॉन्च किया जाएगा। फोन की एक माइक्रोसाइट पहले से ही फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है, जिससे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि डिवाइस में क्या क्या खास होने वाला है...
बड़ी डिस्प्ले और 16GB तक रैम
फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट, HD+ रिज़ॉल्यूशन और 810 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलने वाला है। खास बात यह है कि इस स्मार्टफोन की मोटाई सिर्फ 7.99mm होने वाली है। फोन में 16GB तक रैम होगी जिसमें 8GB तक वर्चुअल रैम मिलेगी।
फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से यह भी कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस की डिस्प्ले में लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन प्रोटेक्शन के लिए TUV सर्टिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। फोन को पावर देने के लिए इस डिवाइस में MediaTek Dimensity प्रोसेसर होगा।
6,000mAh की बैटरी
इतना ही नहीं इस फोन में 6,000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही इस डिवाइस में 33W वायर्ड चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का दावा है कि बैटरी लंबे वक्त तक इस्तेमाल के लिए ट्यून की गई है, जिससे दो दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिल सकती है।
कंपनी के अनुसार ये फोन 29 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया, 16 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉलिंग, 106 घंटे से ज्यादा म्यूजिक प्लेबैक और लगभग 23 घंटे तक का WhatsApp मैसेजिंग दे सकता है। फोटोग्राफी लवर्स के लिए फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। जबकि सामने की तरफ 8MP का कैमरा होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।