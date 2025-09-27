जल्द लॉन्च हो सकता है Poco F8 Ultra, मिल सकते हैं हाई-एंड स्पेसिफिकेशन्स

Poco अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Poco F8 Ultra की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7000mAh बैटरी के साथ आ सकता है जिसमें 100W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है। इसमें 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप 50MP सेल्फी कैमरा और 120Hz LTPO OLED डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco F7 Ultra इस साल मार्च में ग्लोबल मार्केट्स में कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च हुआ था। अब Xiaomi का सब-ब्रांड अपने अगले फ्लैगशिप Poco F8 Ultra की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इस रूमर्ड हैंडसेट के की-स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आए हैं, जो बैटरी और चिपसेट के मामले में बड़े अपग्रेड्स का संकेत देते हैं। साथ ही एक टिप्स्टर ने बताया है कि फोन का ग्लोबल डेब्यू कन्फर्म है और इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है।

Poco F8 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स X (पहले Twitter) पर टिप्स्टर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) ने Poco F8 Ultra के कुछ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स शेयर किए हैं। लीक के मुताबिक, Poco F8 Ultra फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस हो सकता है, जिसे Snapdragon Summit 2025 में 24 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अगर ऐसा होता है, तो ये फोन Xiaomi, Vivo, Oppo और OnePlus जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।

This is confirmed to launch globally & this could launch in India 🇮🇳 — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) September 26, 2025 टिप्स्टर ने आगे बताया कि Poco F8 Ultra में 7,000mAh की बैटरी होगी, जो अपने प्रीडेससर की 5,300mAh बैटरी से काफी बड़ा अपग्रेड है। इसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है। हैंडसेट में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि इसमें 1.5K या 2K रेजोल्यूशन वाला LTPO OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट तक का सपोर्ट होगा।

Poco इस हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दे सकता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ होगा। इसके साथ 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड-एंगल लेंस और 50-मेगापिक्सल पेरिस्कोप सेंसर दिया जा सकता है। फ्रंट में 50-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है। जबकि इसका पुराना मॉडल केवल 32-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आता था।

रूमर्स के मुताबिक Poco F8 Ultra में सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। Poco F8 Ultra बेहतर स्पीकर्स और हैप्टिक्स के साथ भी आ सकता है। इसे IP69 रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस दिया जा सकता है। टिप्स्टर ने बताया कि फोन का ग्लोबल लॉन्च कन्फर्म है और इसे भारत में भी पेश किया जा सकता है।