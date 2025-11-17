Poco F8 सीरीज इसी महीने होगी लॉन्च, डिस्प्ले और कैमरा से लेकर प्रोसेसर तक की पूरी डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco इन दिनों अपनी F8 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर तैयारी कर रहा है। पोको का यह फोन 26 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। इस सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन Poco F8 Pro और F8 Ultra लॉन्च करेगी, जिनके स्पेसिफिकेशन्स फिलहाल सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो ये अपकमिंग स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए Redmi K90 और K90 Pro Max के रिब्रांड वर्जन हो सकते हैं। यहां हम आपको पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Poco F8 सीरीज में क्या होगा खास? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Poco F8 Pro और Poco F8 Ultra स्मार्टफोन फ्लैगशिप फीचर्स के साथ एंट्री करेंगे। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की Ultra वेरिएंट में 6.9-इंच का OLED पैनल मिलेगा। इसके साथ ही F8 Pro में 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है। पोको दोनों की मॉडल के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा।

पोको के F8 Pro के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और F8 Ultra स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है। इसके साथ ही Poco F8 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। इसके साथ फोन में अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो अल्ट्रा वर्जन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन की चार्जिंग कैपेबिलिटीज को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है। दोनों Poco F8 Pro और F8 Ultra स्मार्टफोन में यूजर्स को 100W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही अल्ट्रा वेरिएंट में कंपनी 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट ऑफर कर सकती है।

Poco F8 Pro सीरीज की कीमत Poco F8 Pro सीरीज ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ इंडियन मार्केट में भी एंट्री कर सकते हैं। हालांकि, पोको इस बारे में कुछ भी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। कंपनी की लॉन्च हिस्ट्री देखें तो पोको ग्लोबल लॉन्च के कुछ हफ्तों बाद अपने स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करती है। ऐसे में संभव है कि भारत में इनकी लॉन्चिंग 2026 के शुरुआत में हो सकती है।