50MP कैमरा और 7100mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा Poco F8 Pro, बॉक्स में नहीं मिलेगा चार्जर
पोको जल्द ही अपना नया फोन Poco F8 Pro लॉन्च करेगा। यह फोन Redmi K90 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है और इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 7100mAh की बैटरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोन बिना चार्जर के आएगा, जैसा कि कंपनी पहले भी कुछ मॉडलों के साथ कर चुकी है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पोको जल्द ही अपनी F सीरीज का नया फोन मार्केट में लॉन्च करेगा। यह फोन Poco F8 Pro के नाम से एंट्री करेगा। इसे थाईलैंड में NBTC सर्टिफिकेशन के दौरान स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो पोको का यह स्मार्टफोन बिना चार्जर के मार्केट में उतारा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन रेडमी के लेटेस्ट लॉन्च Redmi K90 का रिब्रांड वर्जन होगा, जो Qualcomm के प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा।
बिना चार्जर के होगा लॉन्च
टिपस्टर अभिषेक यादव का कहना है कि Poco F8 Pro स्मार्टफोन के बॉक्स में कंपनी चार्जर ऑफर नहीं करेगी। यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी अपने स्मार्टफोन के साथ चार्जर नहीं देगी। इससे पहले कंपनी ने कुछ चुनिंदा यूरोपिय देशों में बिना चार्जर के Poco X7 Pro और Poco F7 स्मार्टफोन बेचे थे। संभव है कि कंपनी हर देश में अलग-अलग पैकिंग के साथ स्मार्टफोन पेश कर रही है।
Poco F8 Pro की संभावित स्पेसिफिकेशन्श
पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि यह Redmi K90 का रिब्रांड वर्जन होगा। यह फोन Qualcomm के Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ एंट्री कर सकता है। इसके साथ ही फोन में ग्राफिक्स के लिए Adreno 830 GPU दिया जा सकता है। पोको के इस फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगा।
पोको का अपकमिंग स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हो सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP Light Hunter 800 लेंस होगा, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस फोन में 50MP 2.5x टेलीफोटो पेरिस्कोप कैमरा लेंस भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।
अपकमिंग Poco F8 Pro स्मार्टफोन में 7,100mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके साथ ही यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे, जिन्हें Bose ने ट्यून किया है।
Poco F8 Pro कब तक होगा लॉन्च?
Poco F8 Pro की लॉन्चिंग को लेकर अभी कंपनी ने कुछ भी ऑफिशियल डिटेल शेयर नहीं की है। उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही Poco F8 Pro और F8 Ultra दोनों मॉडल को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है।
