Poco F8 Pro और F8 Ultra हुए लॉन्च, बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर से हैं लैस; Bose स्पीकर्स भी हैं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco ने बुधवार को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में Poco F8 सीरीज लॉन्च की। इस लाइनअप में Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro शामिल हैं। Ultra वेरिएंट में Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और 6,500mAh बैटरी का सपोर्ट है। वहीं, Pro वर्जन में पिछले जनरेशन का ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और थोड़ी छोटी 6,210mAh बैटरी दी गई है। दोनों हैंडसेट Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलते हैं और US-बेस्ड ऑडियो मैन्युफैक्चरर Bose के ट्यून किए हुए स्पीकर्स के साथ आते हैं।

Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro की कीमत और उपलब्धता Poco F8 Pro की कीमत $579 (लगभग 51,700 रुपये) रखी गई है, जो 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए है। वहीं, 12GB + 512GB ऑप्शन के लिए कीमत $629 (लगभग 56,100 रुपये) रखी गई है। कंपनी ने बताया, अर्ली-बर्ड ऑफर के तहत 12GB + 256GB वर्जन की कीमत $529 (लगभग 47,200 रुपये) और 12GB + 512GB वर्जन की कीमत $579 (लगभग 51,700 रुपये) हो जाती है।

Poco F8 Ultra ब्लैक और डेनिम ब्लू कलर ऑप्शन्स में आता है, जबकि Poco F8 Pro ब्लैक, ब्लू और टाइटेनियम सिल्वर शेड्स में उपलब्ध है। Poco F8 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स Poco F8 Ultra में 6.9-इंच (1,200×2,608 पिक्सल) OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 480Hz टच सैंपलिंग रेट, 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, DCI-P3 वाइड कलर गैमट, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट मौजूद है। ये Qualcomm के 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है। इसमें 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज है। फोन Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर काम करता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Poco F8 Ultra में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर, 5x ऑप्टिकल जूम के साथ 50-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर और 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 32-मेगापिक्सल सेंसर मौजूद है।

Poco F8 Ultra में 6,500mAh की बैटरी है, जो 100W HyperCharge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिहाज से फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC और Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC और A-GNSS सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन में Bose-ट्यून्ड 2.1 स्टीरियो सेटअप और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।