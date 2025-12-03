Poco C85 5G भारत में 9 दिसंबर को होगा लॉन्च, मिलेगी 6,000mAh की बड़ी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco C85 5G भारत में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लॉन्च होगा, ये जानकारी कंपनी ने मंगलवार को दी। ये जानकारी चीनी स्मार्टफोन मेकर द्वारा देश में हैंडसेट के अराइवल को टीज करने के एक दिन बाद दी गई। अनाउंसमेंट के अलावा, टेक फर्म ने अपकमिंग स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट सहित कई मेजर स्पेसिफिकेशन्स भी रिवील की हैं। हाल ही में, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हुई, जिसने इसकी अवेलेबिलिटी को कन्फर्म किया। इसके अलावा, Xiaomi सब-ब्रांड ने टीज किया है कि इसका नेक्स्ट C सीरीज फोन डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ शिप होगा, जिसे एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के अंदर रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Poco C85 5G इंडिया लॉन्च डेट और एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi सब-ब्रांड ने अनाउंस किया है कि वह Poco C85 5G को भारत में 9 दिसंबर को 12pm IST पर लॉन्च करेगा। लॉन्च डेट अनाउंसमेंट के हिस्से के रूप में, टेक फर्म ने ये भी रिवील किया कि Poco C85 5G को 6,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये भी कन्फर्म हुआ है कि इसमें 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। एडिशनली, फोन के टीज किए गए डिजाइन से पता चलता है कि Poco ब्रांडिंग रियर पैनल पर वर्टिकली प्लेस की जाएगी। स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल भी बैक पर टॉप राइट कॉर्नर में रखा गया है।

जहां अपकमिंग Poco C85 5G के ज्यादातर स्पेसिफिकेशन्स अभी तक अनवील होने बाकी हैं, वहीं कंपनी ने हाल ही में टीज किया है कि हैंडसेट को डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ इक्विप किया जाएगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी AI शूटर शामिल होगा। ये कन्फर्म है कि ये भारत में Flipkart के जरिए कम से कम एक पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। चिपसेट, डिस्प्ले और इंडिया प्राइसिंग जैसी एडिशनल डीटेल्स जल्द रिवील होने की उम्मीद है।

हाल ही में, एक रिपोर्ट ने हाइलाइट किया कि Poco C85 5G को गूगल प्ले कंसोल पर मॉडल नंबर 2508CPC2BI के साथ स्पॉट किया गया है। स्मार्टफोन कथित तौर पर ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट से पावर होगा, जिसमें दो Arm Cortex A76 कोर्स और छह Arm Cortex A55 कोर्स हो सकते हैं।