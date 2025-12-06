9 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा Poco का ये नया 5G फोन, 6,000mAh की बैटरी के साथ मिलेगा 120Hz डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco C85 5G भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसके लॉन्च से पहले, चीनी स्मार्टफोन मेकर ने फोन के डिस्प्ले साइज, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट का खुलासा किया है। अपकमिंग हैंडसेट के लिए एक खास माइक्रोसाइट, जो हाल ही में लाइव हुई है, बताती है कि इसे देश में फ्लिपकार्ट पर तीन कलर ऑप्शन में बेचा जाएगा। टीजर से पता चला है कि इसकी थिकनेस 7.99mm होगी। Poco C85 5G में 6,000mAh की बैटरी होने की पुष्टि हुई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 106 घंटे से ज्यादा का म्यूजिक प्लेबैक देगी।

Poco C85 5G के संभावित फीचर्स X पर एक पोस्ट में, Xiaomi सब-ब्रांड ने खुलासा किया है कि अपकमिंग Poco C85 5G में 6.9 इंच का डिस्प्ले होगा जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 810 nits तक की पीक ब्राइटनेस और HD+ रेजोल्यूशन होगा। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट पर Poco C85 5G माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है र ये कन्फर्म किया गया है कि फोन की स्क्रीन कई TUV सर्टिफिकेशन के साथ आएगी, जिसमें लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन शामिल हैं। इसमें बेहतर आउटडोर लिसनिंग के लिए 200 परसेंट सुपर वॉल्यूम मोड भी होगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, Poco C85 5G भारत में 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगा। चीनी टेक फर्म ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि Poco C85 5G भारत में मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में मिलेगा। जारी टीजर के मुताबिक फ्रंट में, इसमें वाटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच डिस्प्ले होगा जिसमें सेल्फी कैमरा होगा।

Poco C85 5G में 6,000mAh की बैटरी होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 29 घंटे से ज्यादा 'सोशल मीडिया' ब्राउजिंग, 16 घंटे से ज्यादा Instagram Reels स्क्रॉलिंग, 106 घंटे से ज्यादा म्यूजिक प्लेबैक और 23 घंटे से ज्यादा WhatsApp मैसेजिंग ऑफर करेगी।

ये 33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग और 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, जिससे फोन लगभग 28 मिनट में 1 परसेंट से 50 परसेंट तक चार्ज हो जाएगा। फोटोग्राफी के लिए, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी AI कैमरा होगा।