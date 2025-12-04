Language
    भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होगा ये नया 5G फोन, मिलेगी 6,000mAh की बैटरी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    Poco C85 5G को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी थी। हालांकि, चिपस ...और पढ़ें

    Poco C85 5G भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी टेक कंपनी Poco C85 5G को भारत में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लॉन्च करने वाली है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताया था। हालांकि, इसके चिपसेट, कीमत और कैमरों के बारे में दूसरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हैंडसेट के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट हाल ही में लाइव हुई थी, जिससे ये कन्फर्म हुआ कि ये देश में Flipkart के ज़रिए उपलब्ध होगा। अब, इसे अपडेट करके Poco C85 5G के कलर ऑप्शन, इसकी थिकनेस, फ्रंट डिजाइन और बैटरी बैकअप के बारे में बताया गया है।

    Poco C85 5G के कलर ऑप्शन और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    अपकमिंग Poco C85 5G के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट करके बताया गया है कि हैंडसेट भारत में तीन कलर ऑप्शन में आएगा। ये ऑप्शन मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक होंगे। तीनों ऑप्शन में डुअल-टोन बैक पैनल होगा, जिस पर Poco ब्रांडिंग वर्टिकली होगी। हालांकि, पावर ब्लैक शेड में ग्रेडिएंट Poco लोगो होने की बात कही गई है। फ्रंट में, इसमें सेल्फी कैमरा के लिए वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच होगा।

    इसके अलावा, कंपनी ने बताया है कि पोको C सीरीज का फोन 7.99mm थिक होगा। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि Poco C85 5G 29 घंटे से ज्यादा 'सोशल मीडिया' ब्राउजिंग, 16 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉलिंग, 106 घंटे से ज्यादा म्यूजिक प्लेबैक और 23 घंटे से ज्यादा वॉट्सऐप मैसेजिंग ऑफर करेगा।

    पोको का ये भी कहना है कि फोन को लगभग 28 मिनट में 1 परसेंट से 50 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है। ये स्मार्ट चार्जिंग 2.0 को भी सपोर्ट करेगा, जिसमें तीन अलग-अलग चार्जिंग मोड होंगे।

    जैसा कि पहले बताया गया , Poco C85 5G भारत में 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद, यs देश में फ्लिपकार्ट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये कन्फर्म है कि इसमें 6,000mAh की बैटरी होगी, जिसमें 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट होगा। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जो LED फ्लैश के साथ एक स्क्वायर डेको के अंदर होगा। हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर AI कैमरा होने की बात कही गई है।

    जानकारी मिली है कि Poco C85 5G में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट होगा, जिसमें दो Arm Cortex A76 कोर और छह Arm Cortex A55 कोर होंगे। इसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.20GHz होने की उम्मीद है। हैंडसेट Android 16 और 720x1,600 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ आ सकता है। RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में से एक में 4GB RAM भी होने की बात कही गई है।

