PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त मिलेगी या नहीं; कैसे करें लाभार्थी लिस्ट चेक और मोबाइल नंबर अपडेट?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana 21st Instalment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर चार महीने में किसानों को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। यानी इस योजना (PM Kisan) के तहत योग्य किसानों को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। सरकार अब तक किसानों को 20 किस्त दे चुकी है। अब अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार 21वीं किस्त जारी करने वाली है। यहां हम आपको पीएम किसान योजना के 21वी किस्त के लाभार्थियों की लिस्ट और लिंक मोबाइल नंबर ऑनलाइन कैसे देखें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

PM Kisan योजना की 21वीं किस्त कितनी धनराशि मिलेगी - योजना के तहत सरकार हर साल 6000 रुपये देती है। अक्टूबर में जारी होने वाली 21वीं किस्त के तहत किसानों को 2000 रुपये जारी किए जाएंगे। कब जारी होगी किस्त - सरकार ने 21वीं किस्त जारी करने को लेकर फिलहाल कुछ भी डिटेल शेयर नहीं की है। संभव है कि इसे दिवाली से ठीक पहले जारी की जा सकती है। सरकार ने अब तक आधिकारिक तारीख का एलान नहीं किया है।

पीएम किसान लाभार्थी लिस्ट कैसे देखें? पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट आधाकारिक वेबसाइट में देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में pmkisan.gov.in वेबसाइट ओपन करें। इसके बाद आपको Farmers Corner ऑप्शन पर टैप कर Beneficiary Status पर क्लिक करना है। यहां आपको आधार नंबर या अकाउंट नंबर एड करना है। सब्मिट बटन दबाने के बाद आपको कब-कब पेमेंट मिली है और योजना का लाभ मिलेगा या नहीं इसकी डिटेल मिल जाएगी।

पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें? मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करना है। अब आपको Farmers Corner ऑप्शन में जाना है। यहां आपको Update Mobile Number पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर करनी हैं। अब ओटीपी वेरिफाई करने के बाद आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।