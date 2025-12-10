Google के लेटेस्ट वाले फ्लैगशिप 5G फोन पर बड़ा डिस्काउंट, मिस न करें ये शानदार डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों लेटेस्ट गूगल Pixel 10 सीरीज स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेजन इस वक्त लेटेस्ट सीरीज के Pixel 10 Pro पर 9,999 रुपये की सीधी छूट दे रहा है, जिससे यह फ्लैगशिप डिवाइस अपनी लॉन्च प्राइस से काफी सस्ते में मिल रहा है। हालांकि इस तरह के डिस्काउंट ऑफर खासकर हाल ही में लॉन्च हुए प्रीमियम फ्लैगशिप फोन पर लिमिटेड टाइम के लिए ही देखने को मिलते हैं। हैंडसेट में Tensor G5 चिपसेट और Titan M2 चिप देखने को मिलती है जो इसे और भी खास बना देती है। इससे पहले चलिए स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Google Pixel 10 Pro पर डिस्काउंट ऑफर Google ने अपने इस शानदार डिवाइस को 1,09,999 रुपये में लॉन्च किया था। हालांकि अभी आप इस डिवाइस को Amazon से सिर्फ 1 लाख रुपये में अपना बना सकते हैं। डिवाइस पर सीधे 9,999 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के 3000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

जबकि HDFC Bank क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल है। इसके अलावा, आप फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं और 44,250 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। Google Pixel 10 Pro के स्पेसिफिकेशन गूगल के इस जबरदस्त डिवाइस में 6.3-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में 3,300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Tensor G5 चिपसेट और Titan M2 चिप मिलती है। इसके साथ ही डिवाइस में 16GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में 4,870 mAh की बैटरी और 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।