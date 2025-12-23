Google के लेटेस्ट फ्लैगशिप 5G फोन पर बड़ा डिस्काउंट, अब इतनी कम हुई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी गूगल के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन को खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से खुद को रोक रहे थे तो अब इसे खरीदने का सही टाइम हो सकता है। दरअसल, इस वक्त अमेजन पर Pixel 10 शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहा है जिसे कुछ महीने पहले ही भारतीय बाजार में 79,999 रुपये की शुरुआत कीमत पर लॉन्च किया गया था।

हालांकि अभी ये डिवाइस ऑनलाइन 10,600 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये डील उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें गूगल का स्मूथ सॉफ्टवेयर और एडवांस्ड AI फीचर्स काफी ज्यादा पसंद हैं। बता दें कि लेटेस्ट डिवाइस पर ऐसी डील्स काफी कम देखने को मिलती हैं। चलिए पहले इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Google Pixel 10 पर डिस्काउंट ऑफर गूगल के इस डिवाइस की वैसे तो कीमत भारत में 79,999 रुपये की शुरु होती है लेकिन Amazon पर अभी Pixel 10 पर 10,600 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 69,399 रुपये रह गई है। इसके अलावा, Axis Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ 1500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो पुराना स्मार्टफोन भी एक्सचेंज कर सकते हैं और डिवाइस के मॉडल और कंडीशन के बेस पर 44,300 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Pixel 10 में गूगल का पावरफुल Tensor G5 चिपसेट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है। साथ ही डिवाइस में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस में 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है।