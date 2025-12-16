Google Pixel 9a पर मिल रहा है 7000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट, साथ हैं और भी ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप एक मिड-रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो अच्छे कैमरा परफॉर्मेंस के साथ क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस दे, तो Google Pixel 9a पर आप विचार कर सकते हैं। Google का ये बजट-फ्रेंडली Pixel अभी Amazon पर 7,000 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। स्लीक डिजाइन, स्मूद सॉफ्टवेयर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ, Pixel 9a बिना प्रीमियम प्राइस के प्रीमियम फील देता है। आइए जानते हैं फोन पर मिल रही डील के बारे में।

Google Pixel 9a पर ये है डील Google Pixel 9a भारत में 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। Amazon पर, इस स्मार्टफोन का (ओब्सीडियन, 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम वेरिएंट अभी 42,700 रुपये में लिस्टेड है। यानी ग्राहकों को 7,299 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके अलावा, आप एलिजिबल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और ज्यादा बचाने के लिए, आप अपना पुराना हैंडसेट एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत ग्राहकों को 40,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। हालांकि, वैल्यू फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ग्राहकों को फोन पर 2,070 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है।