Google Pixel 9a पर मिल रहा है 7000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट, साथ हैं और भी ऑफर्स
अगर आप गूगल के किसी Pixel स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो Google Pixel 9a पर मिल रही डील्स को चेक ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप एक मिड-रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो अच्छे कैमरा परफॉर्मेंस के साथ क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस दे, तो Google Pixel 9a पर आप विचार कर सकते हैं। Google का ये बजट-फ्रेंडली Pixel अभी Amazon पर 7,000 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। स्लीक डिजाइन, स्मूद सॉफ्टवेयर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ, Pixel 9a बिना प्रीमियम प्राइस के प्रीमियम फील देता है। आइए जानते हैं फोन पर मिल रही डील के बारे में।
Google Pixel 9a पर ये है डील
Google Pixel 9a भारत में 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। Amazon पर, इस स्मार्टफोन का (ओब्सीडियन, 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम वेरिएंट अभी 42,700 रुपये में लिस्टेड है। यानी ग्राहकों को 7,299 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है।
इसके अलावा, आप एलिजिबल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और ज्यादा बचाने के लिए, आप अपना पुराना हैंडसेट एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत ग्राहकों को 40,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। हालांकि, वैल्यू फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ग्राहकों को फोन पर 2,070 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है।
Google Pixel 9a स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Google Pixel 9a में 6.3-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो और Full HD+ (1080 x 2424 पिक्सल) रेजोल्यूशन 422.2 PPI पर मिलता है। साथ ही, डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये स्क्रीन HDR कंटेंट के लिए 1800 निट्स तक की ब्राइटनेस लेवल भी ऑफर करती है और वहीं पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक है। Pixel 9a में Google का Tensor G4 चिप मिलता है और इसमें 5100mAh की बैटरी है।
फोटोग्राफी के लिए, Pixel 9a में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा और 13MP का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, सामने की तरफ 13MP का कैमरा मिलता है।
यह भी पढ़ें: ज्यादातर लोग नहीं जानते फोन खरीदने का सही वक्त, पैसे बचाने हैं तो अभी जान लें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।