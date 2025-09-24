Philips के तीन नए ऑडियो डिवाइस हुए भारत में लॉन्च, कीमत 1,999 रुपये से शुरू

TPV ने भारत में Philips ब्रांड के नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनमें TAT1269 TWS ईयरबड्स TAS3400 ब्लूटूथ स्पीकर और TAX4910 पार्टी स्पीकर शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। हर डिवाइस अलग यूजर जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं डिटेल।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। TPV ने मंगलवार को Philips TAT1269 TWS (ट्रू वायरलेस स्टीरियो) हेडसेट, Philips Bluetooth Speaker TAS3400 और Philips Party Speaker TAX4910 लॉन्च किए। ये डिवाइस अब इंडिया में पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदे जा सकते हैं। इन्हें चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है। खास बात ये है कि TPV या TP Vision, एम्स्टर्डम बेस्ड TPV टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में Philips-ब्रांडेड TV और ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती है।

Philips TAT1269, Bluetooth Speaker TAS3400 और Party Speaker TAX4910 की भारत में कीमत Philips TAT1269 की कीमत भारत में 1,999 रुपये रखी गई है और ये डीप ब्लैक और ब्राइट व्हाइट कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। वहीं, Philips Wireless Bluetooth Speaker TAS3400 की कीमत 5,999 रुपये है, जबकि Philips Party Speaker TAX4910 की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। ये तीनों प्रोडक्ट्स Philips India वेबसाइट, Amazon, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदे जा सकते हैं।

Philips TAT1269 के फीचर्स Philips TAT1269 TWS हेडसेट Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसमें 13mm कंपोजिट ड्राइवर्स दिए गए हैं जो क्लियर highs और रिच बेस देते हैं। ये ईयरबड्स IPX5 वॉटर-रेजिस्टेंट हैं, जिससे इन्हें वर्कआउट और आउटडोर यूज के लिए आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी का दावा है कि ये ईयरबड्स केस के साथ 40 घंटे तक का टोटल प्लेबैक टाइम देते हैं। सिर्फ 10 मिनट की क्विक चार्जिंग से 100 मिनट तक बैटरी लाइफ मिल सकती है। ईयरबड्स में टच कंट्रोल्स और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी है।

Philips Bluetooth Speaker TAS3400 के फीचर्स Philips Wireless Bluetooth Speaker TAS3400 में डायनामिक RGB लाइटिंग दी गई है, जो म्यूजिक प्लेबैक के साथ सिंक होती है। ये 40W स्पीकर Bluetooth और AUX कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसके अलावा TF कार्ड और USB पोर्ट से भी म्यूजिक प्ले किया जा सकता है।