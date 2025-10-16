16-चैनल SpO2 सेंसर, ECG सेंसर और 8-चैनल हार्ट सेंसर के साथ लॉन्च हुई ये नई स्मार्टवॉच, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Watch S को चीन में गुरुवार को कंपनी के अक्टूबर 2025 इवेंट में लॉन्च किया गया। स्मार्टवॉच के साथ कंपनी ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन और टैबलेट भी पेश किए, जिनके नाम हैं Oppo Find X9, Find X9 Pro और Pad 5। नई स्मार्टवॉच में कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 16-चैनल SpO2 सेंसर, ECG सेंसर और 8-चैनल हार्ट सेंसर दिया गया है। ये वॉच यूजर के हाथ का टेम्परेचर मेजर करने में भी कैपेबल है। इसमें एक सर्कुलर डायल है जिसमें टचस्क्रीन दी गई है। इसका डिस्प्ले 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

Oppo Watch S की कीमत और उपलब्धता Oppo Watch S की कीमत CNY 1,299 (लगभग 16,000 रुपये) रखी गई है जो रिदम सिल्वर और रेसिंग ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलेगी। वहीं, वाइब्रेंट ग्रीन फील्ड कलर वेरिएंट की कीमत CNY 1,499 (करीब 18,500 रुपये) रखी गई है। ये स्मार्टवॉच 22 अक्टूबर से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर चीन में सेल के लिए उपलब्ध होगी। वाइब्रेंट ग्रीन फील्ड वेरिएंट क्लॉथ स्ट्रैप के साथ आएगा जबकि बाकी दो कलर वेरिएंट्स रबर स्ट्रैप के साथ शिप किए जाएंगे। Oppo Watch S स्पेसिफिकेशन्स Oppo Watch S में 1.46-इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 464x464 और पिक्सल डेंसिटी 317ppi है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है। इसमें स्टेनलेस स्टील का सर्कुलर डायल दिया गया है जिसके राइट साइड में क्राउन और नेविगेशन बटन मौजूद है। ये वॉच ColorOS Watch 7.1 पर चलती है। इसमें BES2800BP चिपसेट के साथ 4GB EMMC मेमोरी दी गई है।

इसमें 8-चैनल ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, 16-चैनल ऑप्टिकल पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर, ECG सेंसर और रिस्ट टेंपरेचर सेंसर मौजूद हैं। Oppo Watch S में स्लीप ट्रैकिंग, खर्राटों का एनालिसिस, स्लीप SpO2 लेवल, स्लीप क्वालिटी स्कोर और स्लीप ब्रीदिंग रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फॉल डिटेक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकल ट्रैकिंग और डेली एक्टिविटी रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

स्मार्टवॉच में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, जिनमें साइक्लिंग, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग और रोइंग जैसे एक्टिविटी रिकग्निशन मोड्स शामिल हैं। Oppo Watch S में AI स्पोर्ट्स कोचिंग फीचर भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.2, BeiDou, डुअल-बैंड L1 + L5 GPS, Galileo, GLONASS, NFC और OZSS सपोर्ट है। ये वॉच Android 10 या उससे ऊपर और iOS 14 या उससे नए वर्जन पर चलने वाले डिवाइसेज के साथ कंपैटिबल है। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर और एम्बियंट लाइट सेंसर भी दिए गए हैं।