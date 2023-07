OPPO Reno के इस Smartphone पर मिल रहा 29 हजार तक का बंपर डिस्काउंट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

OPPO Reno Smartphone Deal Online Shopping Website Bumper Discount एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहक ओप्पो रेनो के 5G Smartphone को अपना बना सकते हैं। इस स्मार्टफोन पर एक शानदार डील ऑफर की जा रही है। OPPO Reno के डिवाइस पर मिलने वाले ऑफर की जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओप्पो ने आज भारत में अपनी नई सीरीज Oppo Reno 10 को लॉन्च किया है। इस नई सीरीज के साथ कंपनी ने OPPO Reno 10 Reno 10 Pro और Reno 10 Pro+ को पेश किया है। हालांकि, इसी मौके पर OPPO Reno के एक दूसरे 5G स्मार्टफोन पर बंपर डील का फायदा उठा सकते हैं। एक नया 5G Smartphone खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो ये आर्टिकल आपका दिन बना सकता है। OPPO Reno के किस स्मार्टफोन पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट? ओप्पो के OPPO Reno8T 5G को ऑफर में खरीदने का मौका मिल रहा है। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर ओप्पो के इस फोन को कम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। OPPO Reno8T 5G के 8GB+129GB वेरिएंट के एमआरपी की बात करें तो डिवाइस की कीमत 38,999 रुपये पड़ती है। वहीं, फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं तो डिवाइस को 23 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 29,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर में कितने रुपये की कर सकते हैं बचत? OPPO Reno8T 5G को बैंक ऑफर में और सस्ता खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन की खरीदारी सेलेक्टेड बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ करते हैं तो फोन पर 2000 रुपये की बचत की जा सकती है। Flipkart Axis Bank Card से खरीदारी करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक का फायदा मिलता है। 29 हजार रुपये का डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं? OPPO Reno8T 5G की खरीदारी ऑनलाइन करते हैं तो एक शानदार डील के साथ फोन पर 29 हजार रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर OPPO Reno8T 5G को एक्सचेंज ऑफर में भी बेचा जा रहा है। अगर आपका पुराना स्मार्टफोन एक बेहतर हालत में है तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। पुराने फोन को बदले में देने पर OPPO Reno8T 5G को 999 रुपये में भी खरीदा जा सकता है। बता दें, फोन पर एक्सचेंज वैल्यू कंपनी द्वारा पुराने डिवाइस के आधार पर तय की जाती है। यह कम भी ऑफर की जा सकती है। Disclaimer: OPPO Reno8T 5G पर बताया गया ऑफर खबर लिखे जाने के दौरान का है। हालांकि, फोन पर मिलने वाले ऑफर्स में लगातार बदलाव होता रहता है। ऐसे में ग्राहकों को अपनी समझदारी और जिम्मेदारी पर ही खरीदारी की सलाह दी जाती है।

