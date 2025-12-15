Oppo ने लॉन्च किया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला दमदार 5G फोन, दो 50MP कैमरा और बड़ी बैटरी भी
ओप्पो ने चीन में Oppo Reno 15c लॉन्च किया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट है। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.59 इंच का डिस्प्ले और दो 50-मे ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने चीन में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Oppo Reno 15c के नाम से पेश किया है। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल रहा है। Reno 15 सीरीज का ये नया फोन और भी कई कमाल के फीचर्स से लैस है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट तक का 6.59-इंच का डिस्प्ले है, दो 50-मेगापिक्सल सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।
डिवाइस को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें 12GB रैम और 512GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर फोन में और क्या क्या खास मिल रहा है...
Oppo Reno 15c की कितनी है कीमत?
कीमत की बात करें तो डिवाइस के बेस वेरिएंट का प्राइस CNY 2,899 यानी लगभग 37,000 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 12GB रैम + 256GB स्टोरेज मिलती है। जबकि डिवाइस के 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 3,199 यानी लगभग 41,000 रुपये है। फोन को आप ऑरोरा ब्लू, कॉलेज ब्लू और स्टारलाइट बो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे।
Oppo Reno 15c के स्पेसिफिकेशन्स
Oppo Reno 15c के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.59-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट और 460ppi पिक्सल डेंसिटी मिलती है। डिवाइस Android 16-बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है और हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट है। डिवाइस में 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक स्टोरेज है।
Oppo Reno 15c का कैमरा और बैटरी
कैमरा की बात करें तो डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहां OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। साथ ही फोन में OIS वाला 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस भी है। सेल्फी के लिए फोन में 50-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा डिवाइस में 6,500mAh बैटरी और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।