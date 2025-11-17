Language
    200MP कैमरा वाले Oppo आज लॉन्च करेगा दो नए शानदार 5G फोन, 6,200mAh बैटरी भी मिलेगी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    ओप्पो आज चीन में रेनो 15 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, जिसमें रेनो 15 और 15 प्रो शामिल हैं। उम्मीद है कि यह सीरीज फरवरी 2026 तक भारत में लॉन्च हो सकती है। इसमें 6,200mAh की बैटरी भी मिल सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹43,000 हो सकती है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो आज चीन में अपनी रेनो 15 सीरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। इस सीरीज में रेनो 15 और 15 प्रो शामिल होगा। फिलहाल, ये डिवाइस सिर्फ चीन में ही लॉन्च किए जा रहे हैं। कंपनी दोनों डिवाइस को ग्लोबल मार्केट और भारत में कुछ समय बाद लॉन्च करेगी। फोन के कई फीचर्स लॉन्च से ठीक पहले ही सामने आ चुके हैं। साथ ही यह भी जानकारी सामने आ गई है कि यह डिवाइस भारत में कब लॉन्च होंगे और इसमें क्या-क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Oppo Reno 15 Series भारत में कब होगी लॉन्च?

    टिपस्टर योगेश बरार का कहना है कि ओप्पो रेनो 15 और रेनो 15 प्रो जल्द ही ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो सकते हैं। कथित तौर पर यह सीरीज फरवरी 2026 में वैश्विक और भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है। पिछली बार रेनो 13 सीरीज के मॉडल जनवरी की शुरुआत में घोषित किए गए थे। हालांकि इस बार लॉन्च में थोड़ी देरी हो सकती है। भारत में लॉन्च टाइमलाइन के अलावा दोनों फोन के फीचर्स भी चीनी वेरिएंट के मुकाबले अलग हो सकते हैं।

    Oppo Reno 15 5G सीरीज के फीचर्स

    ओप्पो की इस नई Reno 15 5G सीरीज में स्टैंडर्ड Reno 15 और Reno 15 Pro मॉडल शामिल होने की संभावना है। सीरीज के भारतीय वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जबकि चीनी मॉडल मीडियाटेक डाइमेंशन 8450 प्रोसेसर से लैस हो सकता है जो आज लॉन्च होने वाला है।

    स्मार्टफोन में एक नया ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल सकता है। इतना ही नहीं इंडियन वेरिएंट में तो रेनो 15 5जी 6,500mAh battery ऑफर कर सकता है, जबकि इस फोन के चीनी वर्जन में 6,200mAh की बैटरी मिल सकती है।

    Oppo Reno 15 5G सीरीज की संभावित कीमत

    चीन में दोनों डिवाइस किस कीमत पर लॉन्च होंगे, यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि ओप्पो रेनो 15 सीरीज भारत में मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च हो सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत स्टैंडर्ड रेनो 15 मॉडल के लिए ₹43,000 होगी।

