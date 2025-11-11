Oppo का शानदार Star Wars Edition वाला 5G फोन, 6,000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने घोषणा कर दी है कि जल्द ही वह एक नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Oppo Reno 14F 5G Star Wars Edition के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी फोन को नवंबर के बीच में मेक्सिको में लॉन्च करेगी। यह डिवाइस जून 2025 में लॉन्च हुए Oppo Reno 14F 5G का एक स्पेशल एडिशन डिवाइस होने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फोन के डिजाइन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। साथ ही इसके साथ एक नया लिमिटेड एडिशन कलेक्टर बॉक्स, एक स्टार वॉर्स-थीम वाला सिम इजेक्टर टूल और एक डेथ स्टार फोन स्टैंड मिलने वाला है। ये Reno 14F 5G Star Wars Edition डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है। साथ ही इस Reno 14F 5G में आपको 6.57-इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिप से लैस होगा।

Oppo Reno 14F 5G Star Wars Edition कब होगा लॉन्च? कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया है कि Oppo Reno 14F 5G Star Wars एडिशन 15 नवंबर को मेक्सिको में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के लिए Oppo मेक्सिको वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी हाल ही में लाइव हुई है, जहां से इस आने वाले लिमिटेड एडिशन हैंडसेट की जानकारी मिल जाती है।

बता दें कि ये डिवाइस ब्लैक कलर में आने वाला है और इसके रियर पैनल पर डार्थ वेडर की इमेज दिखाई दे रही है। साथ ही बॉक्स के अंदर इसके साथ एक डार्थ वेडर सिम इजेक्टर टूल भी मिलने वाला है।

Oppo Reno 14F 5G Star Wars Edition के स्पेसिफिकेशन्स इस फोन में Reno 14F 5G जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। फोन में 6.57-इंच का फुल-HD+ OLED डिस्प्ले मिल सकता है जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा। साथ ही फोन में 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट मिल सकता है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 चिपसेट, एड्रेनो A710 GPU, 12GB तक LPDDR4X रैम मिल सकती है। साथ ही डिवाइस में 512GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 6,000mAh की बैटरी मिल सकती है।