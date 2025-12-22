Oppo के iPhone जैसे डिजाइन में चार नए फ्लैगशिप 5G फोन, मिलेगा 200MP कैमरा भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही भारत में अपनी नई Oppo Reno 15 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इस सीरीज को पहले ही नवंबर में चीन में लॉन्च कर चुकी है और उम्मीद है कि अब ये नई सीरीज जल्द ही ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री करेगी। कंपनी ने इस सीरीज के भारत में भी लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए एक टीजर वीडियो में आने वाले मॉडल्स की एक झलक पेश की है। टीजर वीडियो में डिवाइस वाइट और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी इस Reno 15 Series 5G के तहत चार स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Oppo Reno 15 Series 5G कब होगी लॉन्च? ओप्पो ने X पर एक पोस्ट करते हुए Reno 15 Series 5G के जल्द ही भारत में लॉन्च को कन्फर्म किया है। पोस्ट को 'Coming Soon' कैप्शन के साथ शेयर किया गया है। हालांकि कंपनी ने अभी स्मार्टफोन की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। टीजर पोस्ट में Reno 15 Series 5G मॉडल में से एक मॉडल ब्लू कलर और एक वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, जिनके डिजाइन भी अलग-अलग हैं।

That feeling when your favourite series drops a new season. Yeah… it’s that kind of moment!! ✨ #OPPOReno15Series, Coming Soon! #AIPortraitCamera #TravelWithReno pic.twitter.com/ODDyKZA5XL — OPPO India (@OPPOIndia) December 21, 2025 ब्लू कलर वेरिएंट वाले डिवाइस में एक ग्रेडिएंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो ऑरोरा इफेक्ट जैसा लगता है। जबकि वाइट कलर वेरिएंट में बैक पैनल पर रिबन जैसा डिजाइन एलिमेंट ऐड किया गया है। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक यह नया Reno 15 Pro मिनी हो सकता है, जो ग्लेशियर व्हाइट कलर ऑप्शन में एक यूनिक रिबन-स्टाइल फिनिश के साथ पेश किया जा सकता है। Pro iPhone मॉडल जैसा कैमरा डिजाइन इतना ही नहीं इस बार दोनों मॉडल में थोड़ा रीडिजाइन किया गया कैमरा आइलैंड देखने को मिल सकता है, जो पीछे से Pro iPhone मॉडल जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि डिवाइस में तीन अलग-अलग लेंस रिंग और एक LED फ्लैश मिल सकती है। Oppo Reno 15 Series 5G में चार मॉडल शामिल हो सकते हैं जिसमें Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15c और Reno 15 Pro मिनी शामिल हो सकता है।