    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    Oppo का 200MP कैमरा वाला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप 5G फोन, MediaTek प्रोसेसर और 50MP सेल्फी कैमरा भी


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo जल्द ही भारत में एक नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे कंपनी Oppo Reno 15 Pro Mini के नाम से पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स में पहले ही इस डिवाइस के कुछ फीचर्स सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये नया डिवाइस इस साल के आखिर में या जनवरी 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस डिवाइस के बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है। आइए इसके कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं...

    Oppo Reno 15 Pro Mini के फीचर्स

    रिपोर्ट्स के मुताबिक ओप्पो के इस आने वाले डिवाइस में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर हो सकता है, जिसे एक पावरफुल और एनर्जी-एफिशिएंट चिपसेट माना जा रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.32-इंच का फ्लैट OLED स्क्रीन मिल सकता है। इसके अलावा, डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अपने कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद, यह फोन एक प्रीमियम विज़ुअल एक्सपीरियंस दे सकता है।

    Oppo Reno 15 Pro Mini के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा कैपेबिलिटीज के मामले में यह डिवाइस काफी पावरफुल होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। डिवाइस में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, साथ ही 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने की संभावना है।

    फास्ट चार्जिंग और IP69 रेटिंग

    कुल मिलाकर, डिवाइस से शानदार कैमरा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिवाइस 80W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। डिवाइस IP69 रेटिंग के साथ भी आ सकता है। कंपनी इसे ग्लेशियर व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश कर सकती है।

