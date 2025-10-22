Oppo का 200MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, 6,500mAh बैटरी और लेटेस्ट Android 16 भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने कुछ वक्त पहले ही रेनो 15 प्रो मैक्स चीन में लॉन्च किया है। अब हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में कंपनी इसे भारत में भी लॉन्च कर सकती है। इस मिडरेंज ओप्पो रेनो सीरीज फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमत पहले ही सामने आ गई है। वहीं, हाल ही में एक टिप्सटर ने आगामी डिवाइस के डिस्प्ले और कैमरा फीचर्स के बारे में भी जानकारी शेयर की है।

बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी इस हैंडसेट के कैमरा सेंसर सैमसंग से ले सकती है। इतना ही नहीं डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और LTPO डिस्प्ले मिल सकता है। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास...

Oppo Reno 15 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन चीनी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट में कंपनी ने बताया है कि ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 200-मेगापिक्सल का सैमसंग ISOCELL HP5 प्राइमरी कैमरा शामिल होगा, जो इसे इस सेगमेंट में और भी खास बना देगा। इसके अलावा, डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी होने की उम्मीद है।

इतना ही नहीं इस ओप्पो डिवाइस में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.78-इंच का LTPO फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। डिवाइस में मेटल फ्रेम भी हो सकता है। रेनो 15 प्रो मैक्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में मीडियाटेक 9400 चिपसेट के साथ 6,500mAh की बैटरी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 16-बेस्ड ColorOS 16 के साथ आ सकता है।