Oppo का 200MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, 6,500mAh बैटरी और लेटेस्ट Android 16 भी
ओप्पो जल्द ही रेनो 15 प्रो मैक्स को भारत में लॉन्च कर सकता है। इसमें 200MP कैमरा, 6,500mAh बैटरी और Android 16 होने की उम्मीद है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला LTPO डिस्प्ले और मीडियाटेक 9400 चिपसेट भी मिल सकता है। भारत में इसकी अनुमानित कीमत 55,000 रुपये हो सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने कुछ वक्त पहले ही रेनो 15 प्रो मैक्स चीन में लॉन्च किया है। अब हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में कंपनी इसे भारत में भी लॉन्च कर सकती है। इस मिडरेंज ओप्पो रेनो सीरीज फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमत पहले ही सामने आ गई है। वहीं, हाल ही में एक टिप्सटर ने आगामी डिवाइस के डिस्प्ले और कैमरा फीचर्स के बारे में भी जानकारी शेयर की है।
बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी इस हैंडसेट के कैमरा सेंसर सैमसंग से ले सकती है। इतना ही नहीं डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और LTPO डिस्प्ले मिल सकता है। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास...
Oppo Reno 15 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन
चीनी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट में कंपनी ने बताया है कि ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 200-मेगापिक्सल का सैमसंग ISOCELL HP5 प्राइमरी कैमरा शामिल होगा, जो इसे इस सेगमेंट में और भी खास बना देगा। इसके अलावा, डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी होने की उम्मीद है।
इतना ही नहीं इस ओप्पो डिवाइस में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.78-इंच का LTPO फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। डिवाइस में मेटल फ्रेम भी हो सकता है। रेनो 15 प्रो मैक्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में मीडियाटेक 9400 चिपसेट के साथ 6,500mAh की बैटरी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 16-बेस्ड ColorOS 16 के साथ आ सकता है।
Oppo Reno 15 Pro Max की संभावित कीमत
ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में सेल्फी कैमरा भी काफी खास होने वाला है जहां 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। डिवाइस कस्टम LUMO कैमरा टेक्नोलॉजी से भी लैस हो सकता है। इसके अलावा ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 7 और एनएफसी को भी सपोर्ट कर सकता है। डिवाइस में खास इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है। भारत में इस फोन की कीमत 55,000 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।