200MP कैमरे के साथ लॉन्च हो सकता है Oppo का ये फोन, 6,500mAh की हो सकती है बैटरी
Oppo अपने नए Reno 15 Pro Max स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकता है। इस डिवाइस की कीमत करीब 55,000 रुपये हो सकती है और ये MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट, 200MP कैमरा और 6,500mAh बैटरी के साथ आ सकता है। ये ColorOS 16 पर चल सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Reno 15 की लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में ऑनलाइन सामने आए थे। अब कंपनी कथित Reno 15 Series के तहत एक नया हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी में लग रही है। इस फोन को Oppo Reno 15 Pro Max कहा जा सकता है। कंपनी इस रूमर्ड हैंडसेट के साथ Apple की नेमिंग स्ट्रैटेजी को अपनाती नजर आ सकती है। Oppo Reno 15 Pro Max की भारत में संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन एक टिप्स्टर द्वारा लीक की गई है, जिसमें इसके मेजर स्पेसिफिकेशन भी बताए गए हैं। ये फोन Oppo Reno 14 Pro का सक्सेसर हो सकता है या फिर Reno लाइनअप में एक और नया एडिशन हो सकता है।
Oppo Reno 15 Pro Max की संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन
SmartPrix ने टिप्स्टर योगेश बरार के साथ मिलकर कथित Oppo Reno 15 Pro Max की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स लीक किए हैं। टिप्स्टर के मुताबिक, Oppo Reno 15 Pro Max की भारत में कीमत करीब 55,000 रुपये हो सकती है। इसके चीन में इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ये हैंडसेट दूसरे मार्केट्स में, जिनमें भारत भी शामिल है, 2026 की शुरुआत में डेब्यू कर सकता है।
मौजूदा जनरेशन Oppo Reno 14 Pro 5G को भारत में जुलाई में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12GB + 256GB कन्फिगरेशन के लिए 49,999 रुपये थी। इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल, जिसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दी गई थी, 54,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। ये पर्ल व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
Oppo Reno 15 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Oppo Reno 15 Pro Max में 6.78-इंच की 1.5K फ्लैट LTPO OLED स्क्रीन दी जाएगी, जिसमें 1Hz से 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ये फोन MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 6,500mAh की बैटरी दी जाएगी। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आ सकता है।
कैमरा सेटअप की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक Oppo Reno 15 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 200MP का Samsung HP5 प्राइमरी कैमरा शामिल होगा। इसके अलावा इसमें 50MP का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी हो सकता है। फ्रंट पर, इस फोन में 50MP का सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है, जो वीडियो कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके साथ इसमें कंपनी की कस्टम LUMO कैमरा टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है।
इसके अलावा, Oppo Reno 15 Pro Max में Wi-Fi 7 और NFC कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलने की संभावना है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिए जाने की जानकारी मिली है।
