200MP कैमरे के साथ लॉन्च हो सकता है Oppo का ये फोन, 6,500mAh की हो सकती है बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Reno 15 की लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में ऑनलाइन सामने आए थे। अब कंपनी कथित Reno 15 Series के तहत एक नया हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी में लग रही है। इस फोन को Oppo Reno 15 Pro Max कहा जा सकता है। कंपनी इस रूमर्ड हैंडसेट के साथ Apple की नेमिंग स्ट्रैटेजी को अपनाती नजर आ सकती है। Oppo Reno 15 Pro Max की भारत में संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन एक टिप्स्टर द्वारा लीक की गई है, जिसमें इसके मेजर स्पेसिफिकेशन भी बताए गए हैं। ये फोन Oppo Reno 14 Pro का सक्सेसर हो सकता है या फिर Reno लाइनअप में एक और नया एडिशन हो सकता है।

Oppo Reno 15 Pro Max की संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन SmartPrix ने टिप्स्टर योगेश बरार के साथ मिलकर कथित Oppo Reno 15 Pro Max की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स लीक किए हैं। टिप्स्टर के मुताबिक, Oppo Reno 15 Pro Max की भारत में कीमत करीब 55,000 रुपये हो सकती है। इसके चीन में इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ये हैंडसेट दूसरे मार्केट्स में, जिनमें भारत भी शामिल है, 2026 की शुरुआत में डेब्यू कर सकता है।

मौजूदा जनरेशन Oppo Reno 14 Pro 5G को भारत में जुलाई में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12GB + 256GB कन्फिगरेशन के लिए 49,999 रुपये थी। इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल, जिसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दी गई थी, 54,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। ये पर्ल व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Oppo Reno 15 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Oppo Reno 15 Pro Max में 6.78-इंच की 1.5K फ्लैट LTPO OLED स्क्रीन दी जाएगी, जिसमें 1Hz से 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ये फोन MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 6,500mAh की बैटरी दी जाएगी। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आ सकता है।