ये हैं Oppo Reno सीरीज के नए फोन, 200MP कैमरे से हैं लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Reno 15 सीरीज को चीन में बीते सोमवार को नवंबर 2025 लॉन्च इवेंट के दौरान पेश किया गया। नई Reno सीरीज के फोन MediaTek Dimensity चिपसेट से पावर्ड हैं, जिनके साथ 16GB तक RAM और 1TB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। लाइनअप में Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 शामिल हैं। दोनों हैंडसेट्स में LED फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है और इन्हें स्क्वायर रियर कैमरा मॉड्यूल में रखा गया है। ये फोन बाद में सेल पर जाएंगे और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर तीन-तीन कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होंगे।

Oppo Reno 15 सीरीज की कीमत और उपलब्धता Oppo Reno 15 Pro की कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 3,699 (लगभग 46,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन्स की कीमत क्रमश: CNY 3,999 (करीब 50,000 रुपये) और CNY 4,299 (लगभग 54,000 रुपये) है। वहीं, टॉप-एंड मॉडल की कीमत CNY 4,799 (करीब 60,000 रुपये) है, जिसमें 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मिलता है।

दूसरी तरफ, Oppo Reno 15 की कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 2,999 (करीब 37,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, 16GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल्स की कीमत क्रमश: CNY 3,299 (करीब 41,000 रुपये), CNY 3,299 (करीब 41,000 रुपये) और CNY 3,599 (करीब 45,000 रुपये) है। टॉप मॉडल, जिसमें 16GB RAM + 1TB स्टोरेज है। ये CNY 3,999 (करीब 50,000 रुपये) में उपलब्ध होगा।

दोनों हैंडसेट्स 21 नवंबर से चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। Oppo Reno 15 Pro स्टारलाईट बो, हनी गोल्ड और कैनेल ब्राउन (चाइनीज से ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन में मिलेगा, जबकि Reno 15 स्टारलाईट बो, ऑरोरा ब्लू, कैनेल ब्राउन और स्टारलाईट बो सॉन्ग युकी(ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

Oppo Reno 15 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Reno 15 Pro एक डुअल SIM हैंडसेट है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 95.5 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.78-इंच फुल-HD+ (1,272x2,772 पिक्सल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन 1.07 बिलियन कलर्स, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, स्टैंडर्ड Reno 15 में 6.32-इंच फुल-HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 460 ppi पिक्सल डेंसिटी और 93.4 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो है।

दोनों हैंडसेट्स ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट से पावर्ड हैं, जिसमें 3.25GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। प्रोसेसर में एक प्राइम कोर, तीन परफॉर्मेंस कोर और चार एफिशिएंसी कोर शामिल हैं। Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 में 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। Reno 15 सीरीज में ARM G720 MC7 GPU भी दिया गया है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Oppo Reno 15 Pro और Reno 15 में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है। इसमें 200-मेगापिक्सल (f/1.8) मेन शूटर, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल (f/2.8) टेलीफोटो सेंसर है, जो 120x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है। फ्रंट में दोनों हैंडसेट्स में ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सल (f/2.0) सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को 60fps तक सपोर्ट करते हैं।

फोन के ऑनबोर्ड सेंसर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप, हॉल इफेक्ट सेंसर और IR ब्लास्टर शामिल हैं। Reno 15 सीरीज़ में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और A-GNSS सपोर्ट दिया गया है।