38 हजार में लॉन्च हुआ था फोन, अब मिल रहा 25 हजार में; जबरदस्त कैमरे के साथ मिलती है बड़ी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 25 हजार रुपये से कम में एक स्टाइलिश और भरोसेमंद स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके अच्छी खबर है। Oppo Reno 13 अभी Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस फोन को 37,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। इस पर मिल रहा भारी डिस्काउंट इस डिवाइस को उन लोगों के लिए और भी अच्छा ऑप्शन बनाता है जो बिना ज्यादा खर्च किए बेहतरीन कैमरा, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी परफॉर्मेंस और रोजाना इस्तेमाल में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। अपने शानदार डिजाइन और भरोसेमंद फीचर्स के साथ, Oppo Reno 13 अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन में से एक है। आइए जानते हैं इस पर मिल रही पूरी डील:

Amazon पर Oppo Reno 13 पर ये है डील Oppo Reno 13 को भारत में 37,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन, Amazon अभी इस पर 13,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 24,999 रुपये हो गई है। ये कीमत फोन के 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए है। इसके अलावा, Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले और प्राइम मेंबरशिप रखने वाले कस्टमर 749 रुपये का और कैशबैक पा सकते हैं। बचत को और ज्यादा करने के लिए, बायर्स अपना पुराना स्मार्टफोन ट्रेड-इन कर सकते हैं और डिवाइस के मॉडल और कंडीशन के आधार पर 23,400 रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

Oppo Reno 13 के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Reno 13 5G में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 nits तक की ब्राइटनेस ऑफर करता है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर है, जिसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।