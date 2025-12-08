Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Oppo के 7,025mAh बैटरी वाले दमदार 5G फोन की सेल शुरू, मिलता है खास वेलवेट रेड कलर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    ओप्पो ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन फाइंड X9 का नया वेलवेट रेड कलर वेरिएंट पेश किया है। 12GB + 256GB RAM वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये है। इसमें 120Hz डि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Oppo के 7,025mAh बैटरी वाले दमदार 5G फोन की सेल शुरू, मिलता है खास वेलवेट रेड कलर 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों कोई फ्लैगशिप फोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो ओप्पो आपके लिए ओप्पो फाइंड X9 स्मार्टफोन का नया कलर ऑप्शन लेकर आया है। इस डिवाइस का एक नया वेलवेट रेड वेरिएंट भी अब खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है। पिछले महीने नवंबर के आखिर में कंपनी ने इस डिवाइस को पेश किया था। वहीं, अब लिमिटेड कलर एडिशन उन फैंस के लिए अवेलेबल है जो स्टैंडर्ड मॉडल्स जैसे ही प्रीमियम हार्डवेयर एक्सपीरियंस में कुछ नया फिनिश चाहते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नया शेड सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है जो 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट चुनते हैं और अब यह देश भर के बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए अवेलेबल है।

    Oppo Find X9 वेलवेट रेड कलर वेरिएंट की कीमत

    Oppo Find X9 वेलवेट रेड कलर वेरिएंट की कीमत 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज के लिए 74,999 रुपये है, जो अब ओप्पो इंडिया ई-स्टोर, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज़्ड रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। कुछ बैंक ऑफर के साथ कस्टमर Oppo Find X9 Velvet Red वेरिएंट को सिर्फ 67,499 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर खरीद सकते हैं। साथ ही फोन पर एक्स्ट्रा एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेंगे। इतना ही नहीं ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 180-दिन की हार्डवेयर रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफर करती है। इसके अलावा कस्टमर्स तीन महीने का गूगल जेमिनी प्रो एक्सेस भी फ्री में ले सकते हैं।

    Oppo Find X9 के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोन में 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले, 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में पावरफुल मीडियाटेक 9500 चिपसेट मिल रहा है। डिवाइस में एंड्रॉयड 16-बेस्ड ColorOS 16.0 है। इतना ही नहीं फोन में 7,025mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। फोन 80W वायर्ड, 50W वायरलेस और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है।

    फोटोग्राफी के लिए ओप्पो फाइंड X9 में हैसलब्लैड-बैक्ड कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। साथ ही फोन में 50-मेगापिक्सल वाइड-एंगल लेंस, 50-मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 2-मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर मिलता है। सामने की तरफ सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा डिवाइस में IP66, IP68 और IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग है। सिक्योरिटी के लिए डिवाइस में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासाउंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 14,999 रुपये में 7000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स