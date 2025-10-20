सिर्फ 14,999 रुपये में 7000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स   

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप लंबे समय से ₹15000 के बजट में बड़ी बैटरी वाला कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो आपको फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में इस स्मार्टफोन डील को मिस नहीं करना चाहिए। दरअसल, इस सेल के दौरान Realme कंपनी का एक स्मार्टफोन ₹15000 से कम कीमत में मिल रहा है, जिसमें आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ-साथ शानदार कैमरा और दमदार मीडियाटेक प्रोसेसर भी मिल रहा है। इसके साथ ही फोन में कई कमाल के AI फीचर्स और डुअल व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जबरदस्त फीचर भी मिलता है। आइए इस स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...

realme P4 5G पर डिस्काउंट ऑफर Realme ने हाल ही में अपनी P4 सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। अब इस सीरीज का Realme P4 5G डिवाइस फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। वैसे तो इस फोन का प्राइस ₹20,999 है, लेकिन अब आप इसे सिर्फ ₹15,999 में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर भी दे रही है, जिससे डिवाइस की कीमत और कम हो जाती है।

कंपनी कुछ बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड या UPI के जरिए भुगतान करने पर ₹1,000 की छूट दे रही है। इससे फोन की कीमत ₹14,999 हो जाती है, यानी आप इसे ₹15,000 से कम में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जहां आप अपने पुराने फोन पर ₹14,500 तक की छूट ले सकते हैं। हालांकि, यह छूट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी। आपके पुराने फोन की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, एक्सचेंज वैल्यू उतनी ही ज्यादा मिल सकती है।

realme P4 5G के खास फीचर्स फोन के खास फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.77 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। यह फोन काफी हल्का और स्लिम भी है। डिवाइस में 144Hz का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं फोन में डुअल चिपसेट दिया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है। डिवाइस मीडियाटेक 7400 प्रोसेसर है।