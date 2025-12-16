Oppo Find X9 Ultra में मिल सकती है 7,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी, जानें डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 Ultra काफी समय से चर्चा में है। अब, Oppo के एक अधिकारी ने फ्लैगशिप फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में इशारा किया है। नए फोन की बैटरी कैपेसिटी Oppo Find X8 Ultra से ज्यादा हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि, Oppo Find X9 Ultra में 6.8-इंच का 2K फ्लैट OLED डिस्प्ले होगा। उम्मीद है कि ये क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा। Oppo Find X9 Ultra, Find X9 लाइनअप में तीसरे मॉडल के तौर पर आ सकता है। बता दें Find X9 और Find X9 Pro अक्टूबर में चीन में लॉन्च हुए थे।

Oppo Find X9 Ultra की बैटरी कैपेसिटी 7,000mAh से ज्यादा हो सकती है Oppo के एग्जीक्यूटिव झोउ यिबाओ ने वीबो पर एक यूजर के सवाल के जवाब में कहा कि Oppo Find X9 Ultra की बैटरी कैपेसिटी 7,000mAh से ज्यादा होगी। टिप्स्टर Whylab (चीनी से अनुवादित) ने वीबो रिस्पॉन्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये Find X8 Ultra की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है, जिसमें 6,100mAh की बैटरी है और 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। एक और पोस्ट में, झोउ यिबाओ ने बैटरी को 'अभूतपूर्व रूप से मजबूत' बताया।

हाल ही में लॉन्च हुए Oppo Find X9 Pro और Find X9 में क्रमशः 7,500mAh और 7,025mAh की बैटरी है। दोनों मॉडल 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। Oppo Find X9 Ultra की सटीक बैटरी कैपेसिटी अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन Oppo ने पहले ही ये कहकर अपग्रेड का संकेत दिया था, '7000mAh नहीं, तो फ्लैगशिप नहीं।' ये बताता है कि फ्लैगशिप में कम से कम 7,000mAh की बैटरी कैपेसिटी होगी।

Oppo Find X9 Ultra में 2K रेजोल्यूशन वाली 6.8-इंच की स्क्रीन होने की उम्मीद है। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप होने की बात कही जा रही है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का Sony LYT-901 सेंसर शामिल है। कैमरा यूनिट में दो 50-मेगापिक्सल सेंसर भी हो सकते हैं। इसके Snapdragon 8 Elite Gen 5 पर चलने की संभावना है।