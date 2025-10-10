Oppo Find X9 सीरीज के फोन्स अगले महीने भारत में होंगे लॉन्च, मिलेगा MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 अगले महीने भारत में लॉन्च होगा और कंपनी ने आखिरकार ये बता दिया है कि इसके अगले फ्लैगशिप फोन्स की लॉन्चिंग कब होगी। ब्रांड ने मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आने वाली Find X9 Series में नया Dimensity 9500 चिपसेट लाया जा सके। ये घोषणा शुक्रवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के दौरान की गई। Oppo Find X9 Series की लॉन्चिंग चीन में 16 अक्टूबर को तय की गई है और ये फोन ColorOS 16 के आएंगे। इस सीरीज में Oppo Find X9 और Find X9 Pro मॉडल शामिल होंगे, जो पिछले साल के Find X8 और Find X8 Pro के सक्सेसर होंगे।

Oppo Find X9 सीरीज इंडिया लॉन्च IMC 2025 में, ओप्पो ने कन्फर्म किया कि Find X9 Series अगले महीने भारत में लॉन्च होगी। कंपनी ने ये भी बताया कि उसने मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि Find X9 लाइनअप में नया Dimensity 9500 चिपसेट लाया जा सके, जिससे ये मीडियाटेक के लेटेस्ट फ्लैगशिप SoC वाली पहली स्मार्टफोन सीरीज बन जाएगी।

नया चिपसेट Arm G1-Ultra GPU के साथ आता है और इसमें एक प्राइम कोर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.21GHz है। इसमें तीन प्रीमियम कोर हैं जो 3.50GHz पर कैप्ड हैं और चार परफॉर्मेंस कोर हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2.70GHz है। इस मोबाइल प्लेटफॉर्म को पिछले जेनरेशन के मुकाबले 32% बेहतर सिंगल-कोर और 17% बेहतर मल्टी-कोर परफॉर्मेंस देने का दावा किया गया है।

Dimensity 9500 को अपने प्रीवियस वर्जन के मुकाबले 33% बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और 42% ज्यादा पावर एफिशिएंसी देने वाला बताया गया है। ओप्पो का कहना है कि Find X9 सीरीज इन परफॉर्मेंस गेन को अपने कस्टम कूलिंग सिस्टम के साथ और भी बढ़ाएगी, जिससे यूजर्स को ग्राफिकली इंटेंस गेमिंग के दौरान कंसिस्टेंट हाई-फ्रेम-रेट एक्सपीरियंस मिलेगा।

Oppo Find X9 Series की लॉन्चिंग चीन में 16 अक्टूबर को होगी और ओप्पो फिलहाल इन फोन्स के लिए प्री-ऑर्डर ले रहा है। ये कन्फर्म किया गया है कि फोन्स में 16GB तक RAM और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। Find X9 और Find X9 Pro को चेज़िंग रेड, वेलवेट टाइटेनियम, और फ्रॉस्टी व्हाइट (चीनी से अनुवादित) कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। स्टैंडर्ड मॉडल में एक चौथा कलर ऑप्शन फॉग ब्लैक भी मिलेगा।