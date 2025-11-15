भारत में इतनी हो सकती हैं Oppo Find X9 Pro और X9 की कीमतें, 18 नवंबर को होंगे लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 Pro और Find X9 की इंडिया कीमतें ऑनलाइन सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि लाइनअप का स्टैंडर्ड मॉडल 75,000 रुपये से कम में लॉन्च हो सकता है। Oppo Find X9 सीरीज भारत में 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाली है। लीक के मुताबिक, वनिला Oppo Find X9 मॉडल देश में दो स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। वहीं Pro मॉडल एक ही 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। सीरीज में वही चिपसेट होने की उम्मीद है जो इसके चीनी वर्जन में है- MediaTek Dimensity 9500 SoC।

Oppo Find X9 Series की संभावित कीमत X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में, टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी ने भारत में आने वाले दोनों स्मार्टफोन्स की कीमतें लीक की हैं। Oppo Find X9 Pro की कीमत भारत में 99,999 रुपये बताई गई है, जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलेगा। दूसरी तरफ, स्टैंडर्ड Oppo Find X9 की कीमत 74,999 रुपये हो सकती है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलेगा। वहीं, टॉप मॉडल जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज होगा, उसकी कीमत 84,999 रुपये हो सकती है।

ये लीक लगभग एक हफ्ते बाद आया है जब चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने बताया था कि उसकी फ्लैगशिप Oppo Find X9 सीरीज 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगी। ये लाइनअप Flipkart और कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। हाल ही में Oppo ने कन्फर्म किया था कि Find X9 स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन में मिलेगा। वहीं, Find X9 Pro सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल शेड्स में बेचा जाएगा। हालांकि, इंडियन वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन्स अभी पब्लिक नहीं किए गए हैं।

Oppo Find X9 सीरीज 28 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च हुई थी। EU में Oppo Find X9 Pro की कीमत 1,299 EUR (लगभग 1,34,000 रुपये) रखी गई थी, जिसमें 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलता है। वहीं वनिला Find X9 की शुरुआती कीमत 999 EUR (लगभग 1,03,000 रुपये) थी, जिसमें 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलता है।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो भारत में ये फोन्स अपने ग्लोबल और चीनी वर्जन जैसे ही फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है। बता दें कि Find X9 Pro में 6.78-इंच का 1,272×2,772 पिक्सल AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये IP66 + IP68 + IP69 रेटेड के साथ आता है, जो इसे डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस देता है।