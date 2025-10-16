शानदार कैमरों के साथ लॉन्च हुए Oppo के दो नए फोन, प्रोसेसर भी है पावरफुल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने गुरुवार को अपनी Find X9 सीरीज को लॉन्च कर दिया, जिसमें Oppo Find X9 Pro और बेस Find X9 मॉडल शामिल हैं। ये दोनों स्मार्टफोन्स MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस हैं और Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर चलते हैं। दोनों में Hasselblad कैमरा सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल Sony LYT 828 प्राइमरी सेंसर दिया गया है। Find X9 Pro में 200-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, जबकि बेस मॉडल में 50-मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मौजूद है। कंपनी का दावा है कि दोनों फोन्स IP66, IP68 और IP69 रेटिंग वाले हैं, यानी ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट हैं।

Oppo Find X9 Pro और Oppo Find X9 की कीमत Oppo Find X9 का 12GB + 256GB वेरिएंट CNY 4,399 (लगभग 54,300 रुपये) से शुरू होता है। वहीं, 16GB + 256GB और 12GB + 512GB मॉडल की कीमतें क्रमशः CNY 4,699 (लगभग 58,000 रुपये) और CNY 4,999 (लगभग 61,700 रुपये) हैं। इसके 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वर्जन की कीमतें क्रमशः CNY 5,299 (लगभग 65,400 रुपये) और CNY 5,799 (लगभग 71,600 रुपये) रखी गई हैं।

इसी तरह, Oppo Find X9 Pro की शुरुआती कीमत CNY 5,299 (लगभग 65,400 रुपये) है, जो इसके 12GB + 256GB वर्जन के लिए है। वहीं, इसके 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमतें क्रमशः CNY 5,699 (लगभग 70,300 रुपये), CNY 5,999 (लगभग 74,100 रुपये) और CNY 6,699 (लगभग 82,700 रुपये) रखी गई हैं।

Oppo Find X9 Pro, Find X9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X9 Pro में 6.78-इंच का 1.5K (2772×1272 पिक्सल) LTPO डिस्प्ले है, जबकि Find X9 में 6.59-इंच का 1.5K (2760×1256 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है। दोनों में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स की ग्लोबल पीक ब्राइटनेस है, जबकि लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स तक जाती है। इनके ProXDR डिस्प्ले HDR Vivid, Dolby Vision और HDR10+ को सपोर्ट करते हैं और इनमें फुल-स्क्रीन ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले (AOD) फीचर भी दिया गया है।

दोनों फोन MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट से लैस हैं, जिनके साथ 16GB तक RAM और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ये Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर चलते हैं और इनमें कई AI बेस्ड प्रोडक्टिविटी और इमेजिंग फीचर्स दिए गए हैं।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Oppo Find X9 में 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर, 50MP Sony LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP Samsung JN5 अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। वहीं, फ्रंट में 32MP कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मौजूद है।