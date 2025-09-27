BIS वेबसाइट पर दिखा Oppo Find X9, भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च

Oppo अपनी Find X9 सीरीज पर काम कर रहा है जो Find X8 का सक्सेसर होगी और अक्टूबर में चीन में लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 को इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है जिससे इंडिया लॉन्च की भी पुष्टि होती है। कंपनी पहले ही इसके कलर डिजाइन और कैमरा डीटेल्स टीज कर चुकी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 सीरीज पर काम चल रहा है, जो Find X8 सीरीज का सक्सेसर होगी और अगले महीने चीन में ऑफिशियल होगी। लॉन्च से पहले ही स्टैंडर्ड Oppo Find X9 को इंडिया की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे साफ है कि ये भारत में भी जल्द लॉन्च होगा। खास बात ये है कि कंपनी ने पहले ही इसके कलर, डिजाइन और कैमरों को टीज कर दिया है।

BIS पर दिखा Oppo Find X9 टिप्स्टर संजू चौधरी ने Oppo के एक हैंडसेट को BIS (ब्यूरो ऑइ इंडियन स्टैंडर्ड्स) की वेबसाइट पर मॉडल नंबर CPH2791 के साथ लिस्ट होने की जानकारी दी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मॉडल नंबर अपकमिंग Oppo Find X9 का है और इसे 19 सितंबर को लिस्ट किया गया था। BIS लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इससे इसका इंडिया लॉन्च कन्फर्म होता है।

आपको बता दें कि BIS एक रेगुलेटरी बॉडी है जो प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करती है, ताकि OEMs देश में उन्हें बेच सकें। Oppo ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि Find X9 सीरीज चीन में 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी। इसके प्री-रिजर्वेशन शुरू हो चुके हैं। इस सीरीज के फोन MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट से लैस होंगे, जो नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 को टक्कर देगा।

ब्रांड के मुताबिक, Oppo Find X9 में 7,000mAh की बैटरी होगी, जबकि Pro मॉडल 7,500mAh की सेल के साथ आएगा। अपकमिंग स्मार्टफोन्स में Hasselblad ट्यून्ड कैमरा सिस्टम मिलेगा। खासतौर पर, Find X9 Pro में 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें f/2.1 अपर्चर और 70mm फोकल लेंथ होगी। साथ ही, कंपनी Hasselblad प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट भी देगी।